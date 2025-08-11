Фінансові новини
За тиждень Нацбанк продав 843 мільйона доларів
08:33 11.08.2025 |
За тиждень з 4 по 8 серпня Національний банк України продав на міжбанку 842,6 млн дол, при цьому купив 50 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 4 по 8 серпня Нацбанк продав на міжбанку 842,6 млн дол, що на 203 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 50 тис дол, що на 450 тис менше, аніж минулого тижня.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
