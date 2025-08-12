Фінансові новини
12.08.25
08:30
RSS
мапа сайту
Золото подешевшало на тлі послаблення геополітичної напруженості. В центрі уваги - дані про інфляцію в США
08:09 11.08.2025 |
У понеділок золото подешевшало, оскільки ознаки послаблення геополітичних ризиків вплинули на попит на нього як на безпечний актив, а ринки зараз зосереджені на майбутніх даних про інфляцію в США, які можуть дати уявлення про перспективи процентних ставок Федеральної резервної системи.
О 04:48 EET спотове золото подешевшало на 0,7% до 3376,67 доларів за унцію після того, як у п'ятницю досягло найвищого рівня з 23 липня.
Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні впали на 1,5% до 3439,70 доларів.
«Охолодження геополітичної напруженості навколо війни в Україні призвело до подальшого падіння золота після п'ятничного оголошення про те, що президент Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним на території США», - сказав старший аналітик City Index Мет Сімпсон.
У п'ятницю Трамп заявив, що 15 серпня зустрінеться з президентом Росії Путіним на Алясці, щоб домовитися про припинення війни в Україні.
Цього тижня увага буде прикута до споживчих цін у США, які будуть опубліковані у вівторок. Аналітики очікують, що вплив мит сприятиме зростанню базового індексу на 0,3% до річного рівня 3,0%, що перевищує ціль ФРС у 2%.
«Гарячі дані можуть ще більше зміцнити долар і обмежити зростання золота, хоча я підозрюю, що загалом підтримка залишиться на місці, оскільки інвестори прагнуть скористатися знижками», - сказав Сімпсон.
Нещодавній звіт про зайнятість у США, який виявився слабкішим, ніж очікувалося, підсилив бети на зниження ставки ФРС у вересні. Ринки припускають приблизно 90% ймовірність пом'якшення у вересні та принаймні ще одне зниження до кінця цього року.
Золото, яке не приносить доходу, процвітає в умовах низьких процентних ставок.
Також у центрі уваги перебувають торговельні переговори, оскільки наближається термін, встановлений Трампом для укладення угоди між Вашингтоном і Пекіном - 12 серпня.
Тим часом спекулянти на COMEX збільшили чисту довгу позицію на 18 965 контрактів до 161 811 за тиждень до 5 серпня.
В інших секторах спотове срібло подешевшало на 0,8% до 38,02 долара за унцію, платина подешевшала на 0,9% до 1320,45 долара, а паладій подешевшав на 0,3% до 1122,69 долара.
