НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото подешевшало на тлі послаблення геополітичної напруженості. В центрі уваги - дані про інфляцію в США

08:09 11.08.2025 |

Фінанси

 

У понеділок золото подешевшало, оскільки ознаки послаблення геополітичних ризиків вплинули на попит на нього як на безпечний актив, а ринки зараз зосереджені на майбутніх даних про інфляцію в США, які можуть дати уявлення про перспективи процентних ставок Федеральної резервної системи.

О 04:48 EET спотове золото подешевшало на 0,7% до 3376,67 доларів за унцію після того, як у п'ятницю досягло найвищого рівня з 23 липня.

Бюлетень Reuters Daily Briefing містить усі новини, необхідні для початку дня. Підпишіться тут.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні впали на 1,5% до 3439,70 доларів.

«Охолодження геополітичної напруженості навколо війни в Україні призвело до подальшого падіння золота після п'ятничного оголошення про те, що президент Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним на території США», - сказав старший аналітик City Index Мет Сімпсон.

У п'ятницю Трамп заявив, що 15 серпня зустрінеться з президентом Росії Путіним на Алясці, щоб домовитися про припинення війни в Україні.

Цього тижня увага буде прикута до споживчих цін у США, які будуть опубліковані у вівторок. Аналітики очікують, що вплив мит сприятиме зростанню базового індексу на 0,3% до річного рівня 3,0%, що перевищує ціль ФРС у 2%.

«Гарячі дані можуть ще більше зміцнити долар і обмежити зростання золота, хоча я підозрюю, що загалом підтримка залишиться на місці, оскільки інвестори прагнуть скористатися знижками», - сказав Сімпсон.

Нещодавній звіт про зайнятість у США, який виявився слабкішим, ніж очікувалося, підсилив бети на зниження ставки ФРС у вересні. Ринки припускають приблизно 90% ймовірність пом'якшення у вересні та принаймні ще одне зниження до кінця цього року.

Золото, яке не приносить доходу, процвітає в умовах низьких процентних ставок.

Також у центрі уваги перебувають торговельні переговори, оскільки наближається термін, встановлений Трампом для укладення угоди між Вашингтоном і Пекіном - 12 серпня.

Тим часом спекулянти на COMEX збільшили чисту довгу позицію на 18 965 контрактів до 161 811 за тиждень до 5 серпня.

В інших секторах спотове срібло подешевшало на 0,8% до 38,02 долара за унцію, платина подешевшала на 0,9% до 1320,45 долара, а паладій подешевшав на 0,3% до 1122,69 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

