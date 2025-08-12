Азіатські акції поводяться обережно напередодні митного дедлайну для Китаю. Австралія досягла рекордного рівня

Більшість азіатських фондових ринків у понеділок були стриманими, оскільки інвестори обережно очікують новин про перемир'я між США і Китаєм щодо мит, тоді як австралійські акції піднялися до рекордного рівня напередодні очікуваного зниження ставки РБА.

Обсяги торгів залишалися низькими через державне свято в Японії.

У п'ятницю Волл-стріт завершила торги зростанням на тлі різкого тижневого підйому на тлі сподівань на зниження ставок Федеральною резервною системою. У понеділок ф'ючерси на американські фондові індекси трохи зросли на азіатських торгах.

Перемир'я між США і Китаєм щодо мит, яке стримувало ескалацію мит, закінчується 12 серпня. Хоча ринки сподіваються, що воно буде продовжено, невизначеність щодо результату зберігається.

Стрибок китайського експорту минулого тижня, який, за даними, склав 7,2% у річному вимірі за липень, свідчить про те, що експортери поспішили відправити товари перед можливим поновленням мит.

Крім того, 7 серпня США ввели нові «взаємні» мита на товари з країн, мита на які становлять до 50%.

Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,2%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі в понеділок знизився на 0,1%.

Індекси KOSPI у Південній Кореї та Straits Times у Сінгапурі залишилися практично без змін.

У корпоративних новинах, акції південнокорейської компанії SK Hynix Inc у понеділок піднялися більш ніж на 3% після того, як агентство Reuters повідомило, що компанія очікує зростання ринку мікросхем пам'яті, орієнтованих на штучний інтелект, на 30% щорічно до 2030 року.

У той же час індекс PSEi Composite на Філіппінах впав на 0,5%, а індекс Jakarta Composite в Індонезії підскочив на 0,6%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським індексом Nifty 50, піднялися на 0,1%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 піднявся на 0,5% і досяг нового рекордного рівня в понеділок, оскільки інвестори роблять ставку на те, що Резервний банк Австралії знизить процентні ставки на своєму засіданні з питань політики цього тижня.

Ринки очікують, що у вівторок центральний банк знизить базову ставку на 25 базисних пунктів до 3,60%.

Аргументи на користь зниження ставки посилилися на тлі слабких показників інфляції та ознак охолодження ринку праці.