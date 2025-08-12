Долар стабільний перед оприлюдненням звіту про інфляцію та митним дедлайном між США та Китаєм

Американський долар стабілізувався в понеділок після втрат минулого тижня, оскільки ринки очікують на оприлюднення у вівторок ключового звіту про індекс споживчих цін у США за липень і зосереджуються на розвитку торговельних переговорів між Вашингтоном і Пекіном напередодні терміну, встановленого для уникнення введення вищих мит.

Індекс долара залишився на рівні 98,25 після зниження на 0,4% минулого тижня. По відношенню до єни долар залишився без змін на рівні 147,685 єни, а японські ринки закриті через свято Дня гір.

Увага зосереджена на торгових переговорах, оскільки наближається термін, встановлений Трампом для укладення угоди між США і Китаєм 12 серпня, особливо щодо політики в галузі мікросхем.

«Ринок повністю врахував у цінах ідею про те, що ми отримаємо продовження», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone Group Ltd в Мельбурні, додавши, що найімовірніше буде ще одне 90-денне перемир'я.

У той час як США і Китай прагнуть укласти угоду, яка дозволить уникнути введення тризначних мит на товари один одного, Financial Times повідомила в неділю, що виробники мікросхем Nvidia і AMD погодилися виділити 15% своїх доходів від продажів у Китаї уряду США в рамках угоди про отримання експортних ліцензій на напівпровідники. Ця інформація з'явилася після попередження про те, що чіпи H20 від Nvidia становлять загрозу безпеці Китаю, про що в неділю повідомило соціальне медіа, пов'язане з державними ЗМІ країни.

«Я не знаю, чи це буде добре чи погано, але якщо це покладе край цій справі, то це не буде поганим результатом», - сказав Вестон.

«Якщо Трамп скаже 15% і на цьому все закінчиться, то це може бути не так вже й погано».

Офшорний юань коливався між прибутками і збитками після того, як дані за вихідні показали, що ціни виробників у Китаї в липні впали більше, ніж очікувалося, а споживчі ціни залишилися без змін. Австралійський долар коштував 0,6515 долара, знизившись на 0,2% на початку торгів перед рішенням Резервного банку Австралії щодо процентної ставки у вівторок, де, як очікується, центральний банк знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів до 3,60% після того, як інфляція за другий квартал не виправдала очікувань, а рівень безробіття досяг найвищого рівня за 3,5 роки.

Курс новозеландського долара на момент останньої торгівлі становив 0,59455 долара, знизившись на 0,13%, а британський фунт торгувався на рівні 1,34405 долара, знизившись на 0,1% за день.

На криптовалютних ринках біткойн подорожчав на 0,7% до 119 154 доларів, що недалеко від його попереднього рекорду, а ефір подорожчав на 1,1% до 4267 доларів після досягнення в неділю найвищого рівня з грудня 2021 року.

Крім того, увага прикута до кадрових змін у ключових установах, що визначають монетарну політику США. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що новим головою Федеральної резервної системи повинен стати хтось, «хто зможе проаналізувати всю організацію», оскільки місія ФРС включає в себе багато питань, що виходять за межі монетарної політики, і це ставить під загрозу її незалежність, повідомляє японська газета Nikkei.

Адміністрація Трампа також проводила співбесіди з кандидатами на посаду керівника Бюро статистики праці, серед яких був Е. Дж. Антоні, головний економіст консервативного фонду Heritage Foundation, про що в неділю повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.