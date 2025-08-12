Фінансові новини
12.08.25
08:29
Nasdaq закрився на рекордному рівні завдяки зростанню акцій технологічних компаній та оптимізму щодо зниження процентних ставок
07:13 11.08.2025 |
Американські акції завершили день зростанням, а Nasdaq у п'ятницю вдруге поспіль встановив рекордний рівень закриття, оскільки акції технологічних компаній, включаючи Apple, зросли, а інвестори були оптимістично налаштовані щодо можливого зниження процентних ставок.
Три основні індекси також продемонстрували значне зростання за тиждень.
Акції Apple піднялися на 4,2% у п'ятницю і зросли на 13,3% за тиждень, що є найбільшим тижневим зростанням у відсотковому вираженні з 2020 року. Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що Apple інвестує додаткові 100 млрд доларів у США, що збільшить загальний обсяг інвестицій до 600 млрд доларів протягом наступних чотирьох років.
Індекси S&P 500 у сфері технологій та комунікаційних послуг очолили зростання секторів S&P 500 у п'ятницю, а індекси також продемонстрували рекордно високі закриття.
Також S&P 500 підтримали акції Gilead Sciences, які підскочили на 8,3% після підвищення фінансового прогнозу на весь рік.
Нещодавні слабкі економічні дані підкріпили очікування щодо зниження ставок, а інвестори оцінюють тимчасовий вибір Трампа на посаду голови Федеральної резервної системи.
У четвер ввечері президент призначив голову Ради економічних радників Стівена Мірана на короткострокову посаду в раді після раптового відходу Адріани Куглер, оскільки він звузив список кандидатів на посаду голови ФРС Джерома Пауелла, термін повноважень якого закінчується 15 травня.
Міран, який часто підтримує Трампа, раніше заявляв, що Пауелл «занадто пізно» знизив ставки.
«Безумовно, є інвестори, які вважають, що якщо ФРС збирається знизити ставки, то головним завданням є не боротися з ФРС щодо зниження ставок», - сказав Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments, сімейного інвестиційного офісу в Нью-Верноні, штат Нью-Джерсі.
«Іншою стороною рівняння насправді є мита, і як вони будуть діяти, залишається невизначеним».
Згідно з FedWatch Tool від CME, очікування щодо зниження ставок ФРС щонайменше на 25 базисних пунктів на засіданні у вересні становлять 89,4%, що на 80,3% більше, ніж тиждень тому. Ф'ючерси вказують на щонайменше два зниження до кінця року.
Цього тижня набули чинності вищі тарифи Трампа на імпорт з десятків країн.
Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 206,97 пунктів, або 0,47%, до 44 175,61, S&P 500 піднявся на 49,45 пункту, або 0,78%, до 6389,45, а Nasdaq Composite піднявся на 207,32 пункту, або 0,98%, до 21 450,02.
Це був 18-й рекордний рівень закриття Nasdaq за 2025 рік, при цьому індекс зріс приблизно на 11% за рік. S&P 500 закінчив день трохи нижче рекордного рівня закриття.
За тиждень індекс S&P 500 зріс на 2,4%, Dow - на 1,3%, а Nasdaq - на 3,9%.
Аналіз інфляційних тенденцій стане випробуванням для зростання американського фондового ринку цього тижня, оскільки деякі інвестори вважають, що акції можуть зазнати падіння. Щомісячний звіт про індекс споживчих цін у США буде опубліковано у вівторок.
Інвестори також стежать за торговими відносинами між США та Індією, оскільки Нью-Делі відклав нові закупівлі американської зброї та літаків, за словами трьох індійських чиновників, після того як Трамп підвищив мита на індійський експорт до 50% цього тижня.
Серед інших компаній, що продемонстрували зростання в п'ятницю, акції Expedia піднялися на 4,1% після того, як компанія підвищила свій річний прогноз щодо валового обсягу бронювань та зростання доходів.
За даними LSEG, після оприлюднення результатів більш ніж 450 компаній з індексу S&P 500, прогноз зростання прибутку за другий квартал у п'ятницю становив 13,2%, що вище за 5,8% на 1 липня.
На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,37 до 1. На NYSE було зафіксовано 272 нових максимуми та 88 нових мінімумів.
На Nasdaq 2442 акції зросли, а 2157 впали, при цьому кількість акцій, що зросли, перевищила кількість акцій, що впали, у співвідношенні 1,13 до 1.
Обсяг торгів на американських біржах склав 16,18 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,27 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
