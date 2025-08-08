Авторизация

НБУ планує дозволити небанківським установам отримувати ліцензію на валютні операції

17:25 08.08.2025

Фінанси

 

Національний банк України планує надати можливість небанківським установам отримувати ліцензію на здійснення валютних операцій та здійснювати такі операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів.

Як повідомляється на сайті НБУ, таке рішення міститься в проєкті внесення змін до Положення про порядок видачі ліцензій на здійснення валютних операцій, що пропонується до обговорення.

Пропонується, зокрема: визначити право небанківської фінансової установи та оператора поштового зв'язку здійснювати валютні операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій; виключити вимогу щодо розміру мінімального статутного капіталу для отримання ліцензії, пов'язаної з переказом коштів без відкриття рахунку.

При цьому уточнюються підстави для відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції, порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції.

Зауваження та пропозиції до проєкту такого рішення приймаються до 18 серпня 2025 року включно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

