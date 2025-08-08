Долар США зміцнюється до євро та єни, стабільний у парі з фунтом

Долар США зміцнюється до євро та єни на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з фунтом стерлінгів.

Трейдери продовжують стежити за новинами у сфері світової торгівлі після набрання чинності в четвер американських мит для низки торгових партнерів США.

Увага трейдерів також спрямована на ситуацію навколо Федеральної резервної системи (ФРС). У четвер президент США Дональд Трамп повідомив, що вибрав Стівена Мірана, який очолює раду економічних консультантів Білого дому, як кандидата на вакантну посаду в раді керівників американського ЦБ.

Раніше Адріана Куглер, яка входила до ради керівників Федрезерву з вересня 2023 року, оголосила, що залишить свою посаду 8 серпня, на кілька місяців раніше за термін. Її термін служби в раді керівників добігав кінця 31 січня 2026 року.

Трамп повідомив, що Міран займе вакантну посаду в раді керівників ФРС до завершення цього терміну в січні. "Тим часом ми продовжимо пошук постійного кандидата на цю посаду", - заявив він.

"Міран жорстко критикував політику Федрезерву, і ймовірно, виступатиме за зниження ставки, - зазначає аналітик NAB Тапас Стрікленд. - Його номінація підвищує ймовірність того, що американський ЦБ опустить ставку принаймні двічі до кінця цього року".

Напередодні агентство Bloomberg повідомило з посиланням на поінформовані джерела, що член ради керівників ФРС Крістофер Воллер стає фаворитом радників Трампа серед претендентів на посаду наступного голови американського ЦБ.

Очікування зниження Федрезервом базової ставки у вересні зросли у зв'язку з сигналами ослаблення економіки США. На цьому тлі розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втратив 0,9% з початку поточного тижня.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зменшення на вересневому засіданні оцінюється ринком більш ніж у 90%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 к. ч. у п'ятницю торгується на рівні $1,1644 порівняно з $1,1668 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3440 проти $1,3445 напередодні. У четвер Банк Англії опустив ставку на 25 базисних пунктів, до 4% річних, як і очікували аналітики. За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.

"Ключовим висновком із засідання Банку Англії стало те, що ЦБ зберігає обережний підхід до прогнозування подальшого пом'якшення ДКП", - зазначає аналітик Pepperstone Майкл Браун, слова якого наводить Reuters.

Вартість американської валюти до ієни збільшилася до 147,81 ієни з 147,13 ієни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1898 юаня порівняно з 7,1809 юаня за підсумками попередньої сесії.

