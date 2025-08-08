Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро та єни, стабільний у парі з фунтом

15:56 08.08.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро та єни на торгах у п'ятницю, стабільний у парі з фунтом стерлінгів.

Трейдери продовжують стежити за новинами у сфері світової торгівлі після набрання чинності в четвер американських мит для низки торгових партнерів США.

Увага трейдерів також спрямована на ситуацію навколо Федеральної резервної системи (ФРС). У четвер президент США Дональд Трамп повідомив, що вибрав Стівена Мірана, який очолює раду економічних консультантів Білого дому, як кандидата на вакантну посаду в раді керівників американського ЦБ.

Раніше Адріана Куглер, яка входила до ради керівників Федрезерву з вересня 2023 року, оголосила, що залишить свою посаду 8 серпня, на кілька місяців раніше за термін. Її термін служби в раді керівників добігав кінця 31 січня 2026 року.

Трамп повідомив, що Міран займе вакантну посаду в раді керівників ФРС до завершення цього терміну в січні. "Тим часом ми продовжимо пошук постійного кандидата на цю посаду", - заявив він.

"Міран жорстко критикував політику Федрезерву, і ймовірно, виступатиме за зниження ставки, - зазначає аналітик NAB Тапас Стрікленд. - Його номінація підвищує ймовірність того, що американський ЦБ опустить ставку принаймні двічі до кінця цього року".

Напередодні агентство Bloomberg повідомило з посиланням на поінформовані джерела, що член ради керівників ФРС Крістофер Воллер стає фаворитом радників Трампа серед претендентів на посаду наступного голови американського ЦБ.

Очікування зниження Федрезервом базової ставки у вересні зросли у зв'язку з сигналами ослаблення економіки США. На цьому тлі розраховуваний ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втратив 0,9% з початку поточного тижня.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, ймовірність її зменшення на вересневому засіданні оцінюється ринком більш ніж у 90%.

Пара євро/долар за даними на 15:00 к. ч. у п'ятницю торгується на рівні $1,1644 порівняно з $1,1668 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3440 проти $1,3445 напередодні. У четвер Банк Англії опустив ставку на 25 базисних пунктів, до 4% річних, як і очікували аналітики. За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.

"Ключовим висновком із засідання Банку Англії стало те, що ЦБ зберігає обережний підхід до прогнозування подальшого пом'якшення ДКП", - зазначає аналітик Pepperstone Майкл Браун, слова якого наводить Reuters.

Вартість американської валюти до ієни збільшилася до 147,81 ієни з 147,13 ієни на закриття попередніх торгів. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1898 юаня порівняно з 7,1809 юаня за підсумками попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес