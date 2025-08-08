Фінансові новини
- 08.08.25
- 14:12
- RSS
- мапа сайту
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4245 грн/$1
12:36 08.08.2025
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 8 серпня 2025 року.
|Показник
|07.07.2025
|08.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.4895
|41.4245
|-0.16
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 8 серпня - 41,4564 грн.
