- 08.08.25
- 10:54
- RSS
США ввели імпортні мита на золоті злитки вагою 1 кг
08:55 08.08.2025 |
США додають несподіваний тариф на золоті злитки завдаючи удару по Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уряд США неочікувано для всіх запровадив нові тарифи на імпорт однокілограмових золотих злитків. Це може серйозно похитнути світовий ринок золота і завдати удару насамперед по швейцарській торгівлі.
Очікувалося, що ці злитки отримають митні коди, які звільняють їх від тарифів, встановлених адміністрацією Дональда Трампа.
От тільки Митна та прикордонна служба США віднесла однокілограмові та 100-унційні золоті злитки до категорії, яка підлягає оподаткуванню. Рішення про це було ухвалено 31 липня.
За словами експертів, це серйозний удар по Швейцарії, яка є провідним експортером кілограмових злитків до США. За даними FT, саме ця форма золота є найпопулярнішою на Comex - найбільшому у світі ф'ючерсному ринку золота.
Нова тарифна політика вже відобразилась на ринку: премія на ф'ючерси на золото в Нью-Йорку різко зросла, і контракти на поставку у грудні підскочили більш ніж на 100 доларів за унцію порівняно зі спотовими цінами у Лондоні. Такі коливання можуть викликати додаткову нестабільність на світових ринках дорогоцінних металів.
Експерти побоюються, що нові мита можуть стати інструментом економічного тиску на Швейцарію та змінити баланс сил у глобальній торгівлі золотом.
