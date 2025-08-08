Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США ввели імпортні мита на золоті злитки вагою 1 кг

 

США додають несподіваний тариф на золоті злитки завдаючи удару по Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд США неочікувано для всіх запровадив нові тарифи на імпорт однокілограмових золотих злитків. Це може серйозно похитнути світовий ринок золота і завдати удару насамперед по швейцарській торгівлі.

Очікувалося, що ці злитки отримають митні коди, які звільняють їх від тарифів, встановлених адміністрацією Дональда Трампа.

От тільки Митна та прикордонна служба США віднесла однокілограмові та 100-унційні золоті злитки до категорії, яка підлягає оподаткуванню. Рішення про це було ухвалено 31 липня.

За словами експертів, це серйозний удар по Швейцарії, яка є провідним експортером кілограмових злитків до США. За даними FT, саме ця форма золота є найпопулярнішою на Comex - найбільшому у світі ф'ючерсному ринку золота.

Нова тарифна політика вже відобразилась на ринку: премія на ф'ючерси на золото в Нью-Йорку різко зросла, і контракти на поставку у грудні підскочили більш ніж на 100 доларів за унцію порівняно зі спотовими цінами у Лондоні. Такі коливання можуть викликати додаткову нестабільність на світових ринках дорогоцінних металів.

Експерти побоюються, що нові мита можуть стати інструментом економічного тиску на Швейцарію та змінити баланс сил у глобальній торгівлі золотом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес