Ціни на золото піднялися через побоювання щодо мит; мита США на 1-кілограмові злитки викликають занепокоєння щодо поставок

Ціни на золото піднялися на азіатських торгах у п'ятницю і прямують до тижневого зростання, оскільки торгові мита президента США Дональда Трампа набули чинності і посилили економічну невизначеність.

Увага також прикута до можливого введення США мит на імпорт 1-кілограмових злитків золота, що може порушити фізичні ринки дорогоцінних металів і скоротити поставки.

О 06:26 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 3398,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото COMEX на грудень підскочили на 1% до 3488,60 доларів за унцію о 00:26 за східним часом. Спотове золото подорожчало на 0,8% цього тижня, а ф'ючерси на золото були налаштовані на зростання на 2,6%.

США ввели імпортні мита на золоті злитки вагою 1 кг, що може порушити глобальну торгівлю золотом і завдати шкоди Швейцарії, повідомила Financial Times у четвер.

Агентство митної та прикордонної охорони США заявило, що золоті злитки вагою 1 кг і 100 унцій повинні класифікуватися за митним кодом, який може відкрити їх для мита, повідомила FT, посилаючись на рішення від 31 липня.

Рішення CBP значною мірою суперечить попереднім очікуванням, що імпорт золотих злитків буде звільнений від широких мит Трампа. Злитки вагою 1 кг є найпоширенішою формою торгівлі на COMEX, найбільшому в світі ринку ф'ючерсів на золото, і більша частина з них походить зі Швейцарії.

Мита також чинять тиск на Швейцарію, яка вже стикається з 39% митом на експорт до Сполучених Штатів. Швейцарія також є найбільшим у світі переробником золота і є основним експортером золота до Сполучених Штатів.

Звіт FT спричинив різке зростання ф'ючерсів на золото COMEX цього тижня, які значно випередили спотові ціни.

Цього року золото продемонструвало історичне зростання, а спотові ціни досягли низки рекордних максимумів, оскільки посилення глобальної економічної невизначеності, значною мірою спричинене митами Трампа, збільшило попит на безпечні активи.

Інші дорогоцінні метали в п'ятницю подешевшали, оскільки очікування перебоїв у постачанні спонукали трейдерів до купівлі золота. Спотова ціна на платину впала на 0,5% до 1334,14 доларів за унцію, а спотова ціна на срібло впала на 0,2% до 38,2065 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів подорожчали на 0,4% до 9716,65 доларів за тонну, а ф'ючерси на мідь на COMEX подорожчали на 0,2% до 4,4235 доларів за фунт.

Хоча ф'ючерси на мідь на COMEX спочатку подорожчали до понад 5 доларів за фунт після того, як Трамп ввів 50% мита на імпорт міді, його звільнення рафінованої міді від мита спричинило різке падіння цін на червоний метал у США.

Зниження курсу долара позитивно вплинуло на ціни на метали цього тижня, оскільки долар зазнав падіння через зростаючі очікування, що Федеральний резерв знизить процентні ставки у вересні.

Ця думка з'явилася на тлі низки слабких показників ринку праці, які свідчили про стабільне охолодження в секторі зайнятості.

У звіті Bloomberg йдеться, що губернатор ФРС Крістофер Воллер став головним кандидатом Трампа на заміну нинішнього голови ФРС Джерома Пауелла, який має піти у відставку в середині 2026 року.

Уоллер був одним із двох членів ради ФРС, які проголосували за зниження ставок у липні, відповідно до вимог Трампа.