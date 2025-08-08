Акції Азії: Японія досягла рекордного рівня завдяки послабленню мит США, інші країни демонструють тенденцію до зниження

Японські акції випередили свої азіатські аналоги в п'ятницю після того, як Токіо отримало певну ясність і полегшення від Вашингтона щодо своїх торгових мит, тоді як більшість інших регіональних ринків відступили після введення в дію мит США.

Регіональні ринки отримали помірні сигнали від неоднозначної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки ринки осмислювали мита Трампа і спекулювали на тему того, хто може бути призначений наступним головою Федеральної резервної системи. ESU25 продемонстрували помірний позитивний результат на азіатських торгах.

Японський Nikkei 225 зріс на 2,2%, а TOPIX піднявся на 1,7% до рекордного рівня.

Японський торговий переговорник Рьосей Акадзава в четвер зазначив, що ефективна ставка мита США на японські товари буде обмежена 15%. Його коментарі допомогли розвіяти попередні побоювання, що мито буде додано до вже існуючих мит на японські товари, що могло б призвести до значно вищої ефективної ставки мита, ніж зазначені 15%.

Коментарі Акадзави вказали на певне полегшення для японських експортерів.

Зростання індексу Nikkei в п'ятницю також було спричинене різким зростанням акцій Sony Corp і SoftBank Group Corp., оскільки обидва технологічні гіганти продемонстрували видатні прибутки за червневий квартал.

Sony підвищила свій річний прогноз, очікуючи меншого впливу мит, ніж спочатку передбачалося. SoftBank отримала рекордний прибуток завдяки значному зростанню інвестицій у штучний інтелект.

Новини про мита, опубліковані в четвер, також сприяли зростанню акцій Toyota Motor Corp на 3,8% у п'ятницю, що значною мірою компенсувало слабкі прибутки та зниження прогнозу найбільшого світового автовиробника. Toyota надзвичайно чутлива до американських мит через великі обсяги експорту до цієї країни.

Опубліковані в п'ятницю дані про витрати японських домогосподарств, які виявилися слабшими, ніж очікувалося, вказують на деяке охолодження інфляції, що, в свою чергу, може зменшити стимул для Банку Японії підвищувати процентні ставки.

Азіатські ринки в цілому були набагато менш оптимістичними, оскільки з четверга набули чинності мита Трампа, які передбачають імпортні мита від 10% до 50% для регіональних економік.

Хоча кілька азіатських країн уклали торговельні угоди з США, знизивши свої митні тарифи, інвестори залишалися настороженими щодо економічного впливу мит, враховуючи, що вони все одно будуть тиснути на попит на експорт до США.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1%, оскільки країна стикається з базовим митом у розмірі 10%. Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3%, оскільки країна стикається з тарифом у розмірі 15%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite залишилися без змін, а гонконгський Hang Seng впав на 0,6% через слабкість акцій технологічних компаній. Semiconductor Manufacturing International Corp, найбільший виробник мікросхем у Китаї, впав на 5,2% на Гонконгській біржі після оприлюднення невтішних квартальних результатів.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на стабільний старт, оскільки цього тижня індекс демонстрував стриману динаміку. Індія була серед країн, які найбільше постраждали від мит Трампа, які вступили в силу в четвер на рівні 25%.

Однак Трамп заявив, що тарифи для Індії будуть підвищені до 50% через три тижні, оскільки він дорікнув країні за те, що вона продовжує купувати нафту у Росії.

Індекс Straits Times у Сінгапурі впав на 0,4%.