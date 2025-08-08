Долар зростає на тлі повідомлення про те, що Воллер є фаворитом на посаду глави ФРС

Американський долар виріс у четвер після того, як Bloomberg News повідомило, що губернатор Федеральної резервної системи Крістофер Воллер стає головним кандидатом на посаду голови центрального банку серед команди президента Дональда Трампа.

Воллер зустрівся з членами команди Трампа, які залишилися під враженням від нього, хоча він не зустрічався з президентом, повідомляє Bloomberg.

Трамп критикував чинного голову ФРС Джерома Пауелла, термін повноважень якого закінчується в травні, за надто повільне зниження процентних ставок, а деякі інвестори побоюються, що його наступник не буде діяти незалежно від адміністрації Трампа.

Однак Воллер користується великою повагою на фінансових ринках і в колах центральних банків, і його призначення буде позитивним для долара США, сказав Карл Шамотта, головний ринковий стратег Corpay в Торонто.

«Він вважається прихильником пом'якшення політики, але має авторитет, який може стабілізувати довгострокові доходи і забезпечити стабільний приплив капіталу в долар», - сказав Шамотта.

У вівторок Трамп заявив, що звузив коло пошуку нового голови ФРС до чотирьох осіб, серед яких економічний радник Кевін Хассетт, колишній губернатор ФРС і прихильник Трампа Кевін Варш, а також ще дві особи. Трамп не назвав імен цих осіб, але вважається, що одним з них є Воллер.

Трамп також заявив у середу, що, ймовірно, протягом наступних двох-трьох днів він номінує кандидата з короткого списку з трьох осіб на вакантну посаду в Раді керуючих ФРС після того, як Адріана Куглер минулого тижня несподівано оголосила про свій відхід.

Вони будуть виконувати обов'язки Куглер протягом останніх місяців її каденції, а вибір постійного замісника буде відкладено на пізніший термін.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно кошика валют, включаючи єну та євро, на кінець дня зріс на 0,18% до 98,36. Відносно японської ієни долар зміцнився на 0,1% до 147,49.

Фунт стерлінгів подорожчав після того, як більше політиків, ніж очікувалося, в Банку Англії проголосували за збереження ставок, навіть незважаючи на те, що британський центральний банк знизив ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося.

Четверо з дев'яти політиків Банку Англії, стурбовані високою інфляцією, прагнули зберегти вартість запозичень на колишньому рівні, що свідчить про те, що серія зниження ставок Банком Англії може наближатися до кінця.

Це рішення «було дещо більш жорстким, ніж очікував ринок», - сказала Сара Інг, керівник відділу валютної стратегії FICC Strategy в CIBC Capital Markets у Торонто.

Британський фунт зріс на 0,41% до 1,341 долара.

Євро впав на 0,27% до 1,1627 долара.

Євро зміцнився в четвер, досягнувши максимального за тиждень рівня 1,1698 долара, оскільки інвестори позитивно сприйняли переговори з метою пошуку прориву для закінчення війни в Україні.

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрінуться найближчими днями після того, як посланець Трампа Стів Віткофф провів переговори з Путіним.

Єдина валюта, ймовірно, продовжить отримувати підтримку щодо долара США завдяки відносно більш жорсткій політиці центрального банку.

«Найбільша зміна на валютних ринках - це насправді думка, що є трохи більше впевненості щодо мит - невизначеність щодо мит зменшилася», - сказав Інг.

«Роль центрального банку почне відігравати набагато більшу роль... у майбутньому буде достатня різниця в ставках, яка буде мати найбільше значення для ринків».

Ринки очікують кумулятивного зниження ставок ЄЦБ на 14 базисних пунктів до кінця 2026 року, а також підвищення ставок наприкінці 2026 і 2027 років, у порівнянні з очікуваннями зниження ставок ФРС на 130 базисних пунктів у той самий період.

Трейдери посилили бети на те, що ФРС знизить ставки у вересні, після того як у п'ятницю було опубліковано липневий звіт про зайнятість, який показав менший, ніж очікувалося, приріст робочих місць і різке зниження показників попередніх місяців.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що кількість американців, які подали нові заявки на отримання допомоги по безробіттю, минулого тижня дещо зросла, що свідчить про загальну стабільність ринку праці, незважаючи на ослаблення створення нових робочих місць і збільшення часу, необхідного звільненим працівникам для пошуку нової роботи.

Водночас, згідно з даними, опублікованими Федеральним резервним банком Нью-Йорка, довгострокові інфляційні очікування американців погіршилися в липні, незважаючи на те, що домогосподарства покращили свої оцінки поточного та майбутнього стану своїх фінансових ситуацій.

Ризики для ринку праці зросли, але ще занадто рано приймати рішення про зниження процентних ставок до наступного засідання ФРС, оскільки ключові дані ще не опубліковані, а інфляція, як очікується, продовжить зростати в найближчі місяці, заявив у четвер президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік.

До швейцарського франка долар зміцнився на 0,16% до 0,808 після того, як президент Карін Келлер-Зуттер повернулася з Вашингтона з порожніми руками після поїздки, метою якої було запобігти введенню 39% мита на експорт країни до США.

Швейцарія продовжить переговори зі США, заявила Келлер-Зуттер у четвер.

У криптовалютах біткойн подорожчав на 1,06% до 116 348 доларів.