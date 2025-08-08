Dow і S&P 500 завершили день зниженням; акції Eli Lilly впали після оприлюднення даних про ліки

У четвер індекси Dow і S&P 500 знизилися, оскільки акції Eli Lilly впали після того, як дані про її пероральний препарат для схуднення виявилися розчаруванням, тоді як Nasdaq завершив день незначним зростанням.

Акції компанії з кібербезпеки Fortinet також впали після того, як вона оприлюднила прогноз доходів, нижчий за оцінки Волл-стріт.

Eli Lilly, яка також підвищила свій прогноз прибутку та продажів за весь рік, впала після оприлюднення даних про препарат орфоргліпрон.

Інвестори також сприйняли повідомлення Bloomberg про те, що губернатор ФРС Крістофер Воллер був головним кандидатом президента США Дональда Трампа на посаду голови центрального банку США.

Трамп критикував нинішнього голову Джерома Пауелла за те, що той відклав зниження вартості позик. Багато інвесторів очікують, що ФРС знизить процентні ставки у вересні.

«Ринкове зростання починає виглядати дещо втомленим. Ми зросли на звітах, і, звичайно, ринок в основному ігнорував багато новин про мита», - сказав Пітер Карділло, головний економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку.

S&P 500 і Nasdaq нещодавно досягли низки рекордних максимумів.

За попередніми даними, індекс S&P 500 втратив 4,19 пункту, або 0,07%, і завершив день на рівні 6340,87 пункту, а індекс Nasdaq Composite набрав 74,50 пункту, або 0,35%, і склав 21 243,92 пункту. Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 218,80 пункту, або 0,50%, до 43 974,32.

Серед інших компаній, що зазнали падіння, виробник мікросхем Intel продемонстрував зниження після того, як Трамп закликав до негайної відставки нового генерального директора Intel Ліп-Бу Тана, назвавши його «дуже конфліктним» через його зв'язки з китайськими компаніями.

На допомогу Nasdaq прийшли акції Apple, які зросли після того, як останній митний удар Трампа значною мірою звільнив гігантів галузі від його погрози ввести 100% мито на мікросхеми та напівпровідники.

Президент США оголосив про введення мита в розмірі близько 100% на імпорт напівпровідників, але зазначив, що воно не поширюватиметься на компанії, які виробляють продукцію в США або зобов'язалися це робити.

Підвищені мита Трампа на імпорт з десятків країн набули чинності в четвер, підвищивши середнє імпортне мито США до найвищого рівня за століття.

Очікується, що Трамп також оголосить про тимчасове заміщення губернатора ФРС Адріани Куглер у найближчі дні на тлі очікувань, що кандидатом стане прихильник м'якої політики, який, ймовірно, буде виступати за зниження процентних ставок.

Очікування щодо зниження ставок залишилися в основному незмінними після оприлюднення даних про ринок праці за день.

За даними, щотижнева кількість первинних заявок на допомогу з безробіття зросла на 7 000 до сезонно скоригованого рівня 226 000, що є найвищим показником з тижня, що закінчився 5 липня, і трохи перевищує оцінку економістів, опитаних Reuters, на рівні 221 000.

Згідно з даними FedWatch Tool від CME, очікування ринку щодо зниження ставки ФРС у вересні щонайменше на 25 базисних пунктів становили 93,2%, що дещо нижче за 94,6% на попередній сесії і значно вище за 37,7% тиждень тому.