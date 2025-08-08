Авторизация

Міжнародні резерви України скоротилися до $43 мільярдів

 

Міжнародні резерви станом на 1 серпня 2025 року становили 43 млрд дол. США. У липні вони зменшилися на 4,5%.

Про це повідомляє Національний банк України.

Як пояснили в НБУ, така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних ОВДП.

Так, чистий продаж валюти НБУ у липні становив 3 457 млн дол. США.

Крім того, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті в липні виплачено 793,0 млн. дол. США. Найбільша сума у 638,5 млн. дол. США пішла на обслуговування та погашення ОВДП.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2,12 млрд дол. США, у тому числі:

* 1 171 млн. дол. США - від Євросоюзу у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

* 513,2 млн. дол. США - від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF);

* 414 млн. дол. США - від розміщення ОВДП;

* 23,9 млн. дол. США - через рахунки Світового банку.

"Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку", - стрверджують в НБУ.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

