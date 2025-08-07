Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Облігації України очолили ринок після поїздки Віткоффа в Москву
16:53 07.08.2025 |
Українські державні облігації у доларах продовжили зростати після того, як Кремль підтвердив плани провести зустріч між лідерами США та Росії. Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, українські цінні папери стали найприбутковішими серед усіх боргових активів країн, що розвиваються, у четвер, 7 серпня. Деякі з них досягли максимуму за останні чотири місяці.
Зростання почалося ще у середу, 6 серпня, коли президент США Дональд Трамп заявив, що є "дуже хороші шанси", що він найближчим часом зустрінеться з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським з метою досягнення миру.
Зокрема, доларові облігації України з погашенням у лютому 2029 року зросли в ціні більш ніж на 3 центи - до 65 центів за долар. Інші цінні папери також продемонстрували позитивну динаміку.
Водночас ринкова вартість українських боргових паперів залишається нижчою, ніж у лютому, коли ще зберігалися сподівання на швидкий мир після перемоги Трампа.
Аналітики зазначають, що ринок позитивно реагує на новини, але для подальшого зростання потрібні конкретні результати перемовин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Облігації України очолили ринок після поїздки Віткоффа в Москву
|Долар США дорожчає до євро, дешевшає до фунта, стабільний до єни
|Європейські фондові індекси здебільшого підвищуються в четвер, окрім британського
|НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні
|НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4895 грн/$1
Бізнес
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing