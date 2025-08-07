Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Облігації України очолили ринок після поїздки Віткоффа в Москву

16:53 07.08.2025 |

Фінанси

 

Українські державні облігації у доларах продовжили зростати після того, як Кремль підтвердив плани провести зустріч між лідерами США та Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, українські цінні папери стали найприбутковішими серед усіх боргових активів країн, що розвиваються, у четвер, 7 серпня. Деякі з них досягли максимуму за останні чотири місяці.

Зростання почалося ще у середу, 6 серпня, коли президент США Дональд Трамп заявив, що є "дуже хороші шанси", що він найближчим часом зустрінеться з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським з метою досягнення миру.

Зокрема, доларові облігації України з погашенням у лютому 2029 року зросли в ціні більш ніж на 3 центи - до 65 центів за долар. Інші цінні папери також продемонстрували позитивну динаміку.

Водночас ринкова вартість українських боргових паперів залишається нижчою, ніж у лютому, коли ще зберігалися сподівання на швидкий мир після перемоги Трампа.

Аналітики зазначають, що ринок позитивно реагує на новини, але для подальшого зростання потрібні конкретні результати перемовин.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

