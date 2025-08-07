Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США дорожчає до євро, дешевшає до фунта, стабільний до єни
15:48 07.08.2025 |
Долар США зміцнюється до євро, стабільний до єни і дешевшає в парі з фунтом стерлінгів удень у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,03%.
Трейдери продовжують стежити за торговими новинами і чекають на дані щодо зайнятості в Штатах.
Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що запровадить мита в розмірі 100% на імпортовані в країну чипи. Цей захід не стосуватиметься компаній, які вже оголосили про намір організувати виробництво напівпровідникової продукції в Штатах.
Американський лідер також повідомив про введення додаткових 25-відсоткових мит на імпорт товарів з Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти. За його словами, таких самих заходів може бути вжито і щодо інших торговельних партнерів РФ. При цьому Трамп наголосив на наявності прогресу в переговорах щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, що надало підтримку євро.
О 15:30 к. ч. міністерство праці США опублікує тижневі дані за заявками на допомогу з безробіття. Цей звіт становитиме особливий інтерес для учасників ринку після виходу наприкінці минулого тижня слабких даних по ринку праці за липень, а також суттєвого перегляду в бік зниження даних щодо зайнятості за два попередні місяці.
Трамп минулої п'ятниці звільнив керівника Бюро статистики міністерства праці Еріку МакЕнтарфер, звинувативши її у фальсифікації статистики.
Євро станом на 14:53 EET торгується на рівні $1,1643 порівняно з $1,1661 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,3411 проти $1,3356 за підсумками торгів у середу.
Банк Англії в четвер очікувано знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 4% річних. За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.
Британський ЦБ опустив ставку втретє в поточному році (щоразу по 25 б.п.), торік її було знижено двічі.
Темпи зростання споживчих цін у Великій Британії повернуться до цільового рівня у 2% у другому кварталі 2027 року, прогнозує Банк Англії. Раніше очікувалося, що це станеться в першому кварталі 2027 року. При цьому темпи зростання споживчих цін досягнуть піку в 4% у третьому кварталі поточного року, тоді як раніше передбачалося, що вони можуть підскочити на 3,7%.
Регулятор також поліпшив прогноз зростання британського ВВП у 2025 році до 1,25% з очікуваних у травні 1%, йдеться в комюніке за підсумками серпневого засідання.
Курс долара до єни становить 147,35 єни проти 147,36 єни напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1826 юаня порівняно з 7,1848 юаня за підсумками попередньої сесії.
Обсяг китайського експорту в липні збільшився на максимальні з квітня 7,2% у річному вираженні, імпорт - на максимальні за рік 4,1%, повідомило Головне митне управління КНР. Аналітики в середньому прогнозували підвищення першого показника на 5,4% і спад другого на 1%, за даними Trading Economics.
Тим часом валютні резерви КНР, найбільші у світі, в липні скоротилися на $25,2 млрд (на 0,8%) відносно попереднього місяця і становили $3,292 трлн, повідомив Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни).
Юань минулого місяця подешевшав на 0,49% щодо американської нацвалюти.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Облігації України очолили ринок після поїздки Віткоффа в Москву
|Долар США дорожчає до євро, дешевшає до фунта, стабільний до єни
|Європейські фондові індекси здебільшого підвищуються в четвер, окрім британського
|НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні
|НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4895 грн/$1
Бізнес
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing