НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар США дорожчає до євро, дешевшає до фунта, стабільний до єни

15:48 07.08.2025 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро, стабільний до єни і дешевшає в парі з фунтом стерлінгів удень у четвер.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index втрачає 0,03%.

Трейдери продовжують стежити за торговими новинами і чекають на дані щодо зайнятості в Штатах.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що запровадить мита в розмірі 100% на імпортовані в країну чипи. Цей захід не стосуватиметься компаній, які вже оголосили про намір організувати виробництво напівпровідникової продукції в Штатах.

Американський лідер також повідомив про введення додаткових 25-відсоткових мит на імпорт товарів з Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти. За його словами, таких самих заходів може бути вжито і щодо інших торговельних партнерів РФ. При цьому Трамп наголосив на наявності прогресу в переговорах щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, що надало підтримку євро.

О 15:30 к. ч. міністерство праці США опублікує тижневі дані за заявками на допомогу з безробіття. Цей звіт становитиме особливий інтерес для учасників ринку після виходу наприкінці минулого тижня слабких даних по ринку праці за липень, а також суттєвого перегляду в бік зниження даних щодо зайнятості за два попередні місяці.

Трамп минулої п'ятниці звільнив керівника Бюро статистики міністерства праці Еріку МакЕнтарфер, звинувативши її у фальсифікації статистики.

Євро станом на 14:53 EET торгується на рівні $1,1643 порівняно з $1,1661 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3411 проти $1,3356 за підсумками торгів у середу.

Банк Англії в четвер очікувано знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 4% річних. За зниження ставки проголосували п'ятеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), а четверо виступили за її збереження на колишньому рівні.

Британський ЦБ опустив ставку втретє в поточному році (щоразу по 25 б.п.), торік її було знижено двічі.

Темпи зростання споживчих цін у Великій Британії повернуться до цільового рівня у 2% у другому кварталі 2027 року, прогнозує Банк Англії. Раніше очікувалося, що це станеться в першому кварталі 2027 року. При цьому темпи зростання споживчих цін досягнуть піку в 4% у третьому кварталі поточного року, тоді як раніше передбачалося, що вони можуть підскочити на 3,7%.

Регулятор також поліпшив прогноз зростання британського ВВП у 2025 році до 1,25% з очікуваних у травні 1%, йдеться в комюніке за підсумками серпневого засідання.

Курс долара до єни становить 147,35 єни проти 147,36 єни напередодні.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1826 юаня порівняно з 7,1848 юаня за підсумками попередньої сесії.

Обсяг китайського експорту в липні збільшився на максимальні з квітня 7,2% у річному вираженні, імпорт - на максимальні за рік 4,1%, повідомило Головне митне управління КНР. Аналітики в середньому прогнозували підвищення першого показника на 5,4% і спад другого на 1%, за даними Trading Economics.

Тим часом валютні резерви КНР, найбільші у світі, в липні скоротилися на $25,2 млрд (на 0,8%) відносно попереднього місяця і становили $3,292 трлн, повідомив Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни).

Юань минулого місяця подешевшав на 0,49% щодо американської нацвалюти.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

