Європейські фондові індекси здебільшого підвищуються в четвер, окрім британського

13:24 07.08.2025 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно зростають у четвер, за винятком британського індикатора.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:38 EET підвищився на 0,86%, до 545,71 пункту.

Британський FTSE 100 втрачає 0,27%. Німецький DAX піднімається на 1,73%, французький CAC 40 - на 1,21%, італійський FTSE MIB - на 0,57%, іспанський IBEX 35 - на 0,8%.

Інвестори продовжують стежити за ситуацією у сфері світової торгівлі. Від сьогодні набувають чинності "взаємні" мита на імпорт у США товарів найбільших торгових партнерів Штатів.

Напередодні президент Дональд Трамп анонсував введення тарифу в розмірі близько 100% на ввезення напівпровідникової продукції. Нове мито не стосуватиметься компаній, які випускають продукцію в Штатах або зобов'язалися це робити. Раніше цього тижня Трамп заявив, що незабаром планує оголосити мита на фармпрепарати, які можуть сягнути 250%.

Як показали опубліковані в четвер офіційні дані, обсяг промислового виробництва у ФРН у червні зменшився на 1,9% порівняно з попереднім місяцем. Це максимальне падіння з липня 2024 року. Аналітики в середньому очікували спаду на 0,5%, за даними Trading Economics. У річному вираженні обсяг промвиробництва знизився на 3,6%.

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні чинники в червні збільшився на 0,8% відносно попереднього місяця, імпорту - на 4,2%. Аналітики прогнозували зростання експорту на 0,5%, імпорту - на 1%. У річному зіставленн зростання експорту становило 2,4%, імпорту - 7,9%. Профіцит балансу зовнішньої торгівлі Німеччини в червні скоротився до 14,9 млрд євро з 18,5 млрд євро в травні.

Франція в червні збільшила експорт на 3,4% м/м, імпорт - на 2,9%. Дефіцит торгового балансу цієї країни залишився на рівні попереднього місяця і становив 7,6 млрд євро.

Пізніше в четвер відбудеться засідання Банку Англії. Аналітики очікують, що британський центробанк знизить ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів, до 4%.

У зростанні серед компонентів Stoxx Europe 600 лідирує Raiffeisen Bank International (+10,1%), у зниженні - Carl Zeiss Meditec (-10,9%).

Папери InterContinental Hotels Group дорожчають на 6,9%. Британський оператор мережі готелів відзвітував про зростання виручки в розрахунку на номер на 1,8% у першому півріччі, що перевершило очікування ринку.

Німецька страхова компанія Allianz SE наростила чистий прибуток на 13,1% у другому кварталі. Її капіталізація збільшується на 6,1%.

Акції німецького виробника споживчих товарів і клеїв Henkel зростають у ціні на 2,4% після того, як компанія поліпшила річний прогноз прибутку.

Ринкова вартість Siemens AG підвищується на 4,9%. Найбільший у Європі промисловий конгломерат збільшив чистий прибуток і виручку в третьому фінкварталі, підтвердив річний прогноз.

Ціна акцій данської транспортно-логістичної A.P. Moeller-Maersk зростає на 2,6%. Компанія скоротила чистий прибуток у другому кварталі, проте показник виявився кращим за очікування ринку. Крім того, Maersk поліпшила прогноз на поточний рік.

Після виходу звітності найбільша телекомунікаційна компанія Європи Deutsche Telekom втрачає 3,2% ринкової капіталізації, оборонний концерн Rheinmetall - 5,2%, фармкомпанія Merck KGaA - 1,4%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

