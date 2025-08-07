Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні
13:22 07.08.2025 |
У НБУ є розуміння потенційної моделі архітектури е-гривні. Наразі йде підготовка до пілотного проєкту цифрової форми безготівкової гривні, завершується пошук технологічного партнера.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.
"Ми хочемо, щоб цей пілот дав нам максимум інформації для ухвалення рішення щодо широкомасштабного випуску. Паралельно ми дуже уважно дивимося на те, як розвивається процес щодо CBDC в інших центральних банках", - сказав Пишний.
За його словами, особлива увага приділяється розвитку проєкту "Цифровий євро", враховуючи євроінтеграційний курс України. Команда НБУ взаємодіє з Європейським центральним банком, з Bundesbank, Банком Бельгії, Банком Франції та Банком Сінгапуру.
"Але говорити про те, що рішення щодо випуску е-гривні ось-ось відбудеться, зарано. Спочатку буде пілот, ми до цього пілоту наразі готуємося", - попередив голова Нацбанку.
Що таке цифрова валюта та чим вона відрізняється від криптовалюти
CBDC (Central Bank Digital Currency) випускається державним центральним банком (наприклад, НБУ, ЄЦБ, ФРС). Це офіційний платіжний засіб, як готівка, тільки в цифровій формі. Має юридичний статус грошей та обов'язкова до приймання в оплату.
Криптовалюта випускається приватними особами або спільнотами (наприклад, Bitcoin). Не підконтрольна жодній державі або банку. У більшості країн не є офіційною валютою, її статус варіюється. Може бути заборонена, обмежена або бути вільному обігу.
Нагадаємо, Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) - е-гривні. Е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.
Як заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, готівка не зникне з обігу в разі запровадження електронних грошей. За його словами, НБУ навіть не розглядає відмову від готівкових коштів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Облігації України очолили ринок після поїздки Віткоффа в Москву
|Долар США дорожчає до євро, дешевшає до фунта, стабільний до єни
|Європейські фондові індекси здебільшого підвищуються в четвер, окрім британського
|НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні
|НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4895 грн/$1
Бізнес
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing