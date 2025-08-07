НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні

У НБУ є розуміння потенційної моделі архітектури е-гривні. Наразі йде підготовка до пілотного проєкту цифрової форми безготівкової гривні, завершується пошук технологічного партнера.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Ми хочемо, щоб цей пілот дав нам максимум інформації для ухвалення рішення щодо широкомасштабного випуску. Паралельно ми дуже уважно дивимося на те, як розвивається процес щодо CBDC в інших центральних банках", - сказав Пишний.

За його словами, особлива увага приділяється розвитку проєкту "Цифровий євро", враховуючи євроінтеграційний курс України. Команда НБУ взаємодіє з Європейським центральним банком, з Bundesbank, Банком Бельгії, Банком Франції та Банком Сінгапуру.

"Але говорити про те, що рішення щодо випуску е-гривні ось-ось відбудеться, зарано. Спочатку буде пілот, ми до цього пілоту наразі готуємося", - попередив голова Нацбанку.

Що таке цифрова валюта та чим вона відрізняється від криптовалюти

CBDC (Central Bank Digital Currency) випускається державним центральним банком (наприклад, НБУ, ЄЦБ, ФРС). Це офіційний платіжний засіб, як готівка, тільки в цифровій формі. Має юридичний статус грошей та обов'язкова до приймання в оплату.

Криптовалюта випускається приватними особами або спільнотами (наприклад, Bitcoin). Не підконтрольна жодній державі або банку. У більшості країн не є офіційною валютою, її статус варіюється. Може бути заборонена, обмежена або бути вільному обігу.

Нагадаємо, Національний банк України вивчає доцільність впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) - е-гривні. Е-гривня має стати доповненням до готівкових коштів та коштів, що зберігаються на рахунках. Це не буде їхній замінник, а лише додаткова можливість, яку можна використовувати за бажанням.

Як заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан, готівка не зникне з обігу в разі запровадження електронних грошей. За його словами, НБУ навіть не розглядає відмову від готівкових коштів.

