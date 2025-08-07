НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний

Нацбанк наполягає, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом і не мають використовуватися для обходу валютних обмежень, запроваджених в Україні під час війни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Коментуючи можливу легалізацію криптоактивів в Україні, керівник центробанку зазначив кілька "червоних ліній", які для НБУ у цьому питанні є принциповими.

"Легалізація не повинна підважити спроможність Національного банку бути ефективним у реалізації мандату з цінової стабільності. "Червоною лінією" для нас буде наступне - тільки гривня є законним платіжним засобом на території України", - переконаний Пишний.

Легалізація віртуальних активів, на його думку, також не повинна підривати ефективність в питанні забезпечення фінансового моніторингу, у законодавство в цій сфері мають бути імплементовані норми міжнародних стандартів FATF та відповідних європейських регуляцій.

"З огляду на європейську інтеграцію ми повинні рухатися в чіткому фарватері, який визначений європейською директивою MICA та відповідними Регламентами Європейського Союзу.

Водночас ця директива набула чинності лише в січні 2025 року і вона дає доволі широке поле для дискреції і національного регулювання", - пояснив він.

В ідеалі, вважає Пишний, легалізація віртуальних активів має дозволити детінізувати ринок, що також позитивно вплине на оцінку нашого фінансового сектору зі сторони західних партнерів.

"А це означає, що, можливо, нам потрібно провести більш широку дискусію - що саме буде спонукати вивести з тіні ті віртуальні активи, які вже сьогодні є і якими володіють", - відзначив він.