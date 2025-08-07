Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 17:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний
12:57 07.08.2025 |
Нацбанк наполягає, що віртуальні активи не можуть бути платіжним засобом і не мають використовуватися для обходу валютних обмежень, запроваджених в Україні під час війни.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова НБУ Андрій Пишний.
Коментуючи можливу легалізацію криптоактивів в Україні, керівник центробанку зазначив кілька "червоних ліній", які для НБУ у цьому питанні є принциповими.
"Легалізація не повинна підважити спроможність Національного банку бути ефективним у реалізації мандату з цінової стабільності. "Червоною лінією" для нас буде наступне - тільки гривня є законним платіжним засобом на території України", - переконаний Пишний.
Легалізація віртуальних активів, на його думку, також не повинна підривати ефективність в питанні забезпечення фінансового моніторингу, у законодавство в цій сфері мають бути імплементовані норми міжнародних стандартів FATF та відповідних європейських регуляцій.
"З огляду на європейську інтеграцію ми повинні рухатися в чіткому фарватері, який визначений європейською директивою MICA та відповідними Регламентами Європейського Союзу.
Водночас ця директива набула чинності лише в січні 2025 року і вона дає доволі широке поле для дискреції і національного регулювання", - пояснив він.
В ідеалі, вважає Пишний, легалізація віртуальних активів має дозволити детінізувати ринок, що також позитивно вплине на оцінку нашого фінансового сектору зі сторони західних партнерів.
"А це означає, що, можливо, нам потрібно провести більш широку дискусію - що саме буде спонукати вивести з тіні ті віртуальні активи, які вже сьогодні є і якими володіють", - відзначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Облігації України очолили ринок після поїздки Віткоффа в Москву
|Долар США дорожчає до євро, дешевшає до фунта, стабільний до єни
|Європейські фондові індекси здебільшого підвищуються в четвер, окрім британського
|НБУ тестуватиме цифрову валюту: Пишний розкрив плани по е-гривні
|НБУ не допустить використання криптовалюти як платіжного засобу — Пишний
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4895 грн/$1
Бізнес
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing