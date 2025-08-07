Фінансові новини
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,4895 грн/$1
12:33 07.08.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 7 серпня 2025 року.
|Показник
|06.07.2025
|07.08.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6537
|41.4895
|-0.4
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 серпня - 41,6845 грн.
|
|
