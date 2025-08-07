Фінансові новини
07.08.25
08:59
RSS
мапа сайту
Золото дорожчає, оскільки Трамп подвоїв мита на імпорт з Індії, що стимулює попит на безпечні активи
08:50 07.08.2025 |
У четвер золото подорожчало на тлі відновлення попиту на безпечні активи після того, як президент США Дональд Трамп ввів додаткові мита в розмірі 25% на імпорт з Індії, що призвело до ескалації торговельних конфліктів.
О 06:52 EET спотове золото подорожчало на 0,3% до 3378,18 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,4% до 3445,60 доларів.
«Трамп висуває нові погрози щодо мит, що утримує золото в ролі захисного інструменту для інвесторів», - сказав Тім Уотер, головний аналітик ринку в KCM Trade.
«Золото наближається до психологічного рівня в 3400 доларів, а ризикові активи дещо збиті з рівноваги постійними заявами президента США про мита».
У середу Трамп ввів додатковий 25-відсотковий митний тариф на імпорт індійських товарів, посилаючись на те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту, що поглиблює торговельну суперечку між двома країнами після того, як переговори зайшли в глухий кут.
Новий імпортний податок, який набере чинності через 21 день після 7 серпня, підвищить мита на деякі індійські експортні товари до 50% - це один з найвищих податків, що стягуються з будь-якого торгового партнера США.
Трамп також заявив, що США введуть мито в розмірі близько 100% на імпорт напівпровідників, але запропонував велике виключення - воно не поширюватиметься на компанії, які виробляють продукцію в США або зобов'язалися це робити.
На додаток до підтримки золота, індекс долара коливався поблизу мінімуму за понад тиждень після того, як несподівано слабкі дані про зайнятість у США минулого тижня спровокували бети на зниження ставки в США у вересні.
За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця у 95%.
Федеральний резерв може бути змушений знизити ставки в найближчому майбутньому у відповідь на уповільнення економіки США, заявив президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі.
Золото, яке традиційно вважається безпечним активом під час політичної та економічної нестабільності, як правило, процвітає в умовах низьких процентних ставок.
В інших секторах спотове срібло подорожчало на 0,5% до 38,04 долара за унцію, платина подешевшала на 0,4% до 1328,77 долара, а паладій подорожчав на 1,3% до 1146,80 долара.
