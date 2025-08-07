Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золото дорожчає, оскільки Трамп подвоїв мита на імпорт з Індії, що стимулює попит на безпечні активи

08:50 07.08.2025 |

Фінанси

 

У четвер золото подорожчало на тлі відновлення попиту на безпечні активи після того, як президент США Дональд Трамп ввів додаткові мита в розмірі 25% на імпорт з Індії, що призвело до ескалації торговельних конфліктів.

О 06:52 EET спотове золото подорожчало на 0,3% до 3378,18 доларів за унцію. Ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,4% до 3445,60 доларів.

«Трамп висуває нові погрози щодо мит, що утримує золото в ролі захисного інструменту для інвесторів», - сказав Тім Уотер, головний аналітик ринку в KCM Trade.

«Золото наближається до психологічного рівня в 3400 доларів, а ризикові активи дещо збиті з рівноваги постійними заявами президента США про мита».

У середу Трамп ввів додатковий 25-відсотковий митний тариф на імпорт індійських товарів, посилаючись на те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту, що поглиблює торговельну суперечку між двома країнами після того, як переговори зайшли в глухий кут.

Новий імпортний податок, який набере чинності через 21 день після 7 серпня, підвищить мита на деякі індійські експортні товари до 50% - це один з найвищих податків, що стягуються з будь-якого торгового партнера США.

Трамп також заявив, що США введуть мито в розмірі близько 100% на імпорт напівпровідників, але запропонував велике виключення - воно не поширюватиметься на компанії, які виробляють продукцію в США або зобов'язалися це робити.

На додаток до підтримки золота, індекс долара коливався поблизу мінімуму за понад тиждень після того, як несподівано слабкі дані про зайнятість у США минулого тижня спровокували бети на зниження ставки в США у вересні.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери зараз оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів наступного місяця у 95%.

Федеральний резерв може бути змушений знизити ставки в найближчому майбутньому у відповідь на уповільнення економіки США, заявив президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі.

Золото, яке традиційно вважається безпечним активом під час політичної та економічної нестабільності, як правило, процвітає в умовах низьких процентних ставок.

В інших секторах спотове срібло подорожчало на 0,5% до 38,04 долара за унцію, платина подешевшала на 0,4% до 1328,77 долара, а паладій подорожчав на 1,3% до 1146,80 долара.
За матеріалами: reuters.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6110
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,2854
  0,1940
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2503  0,09 0,21 41,8159  0,09 0,21
EUR 47,8017  0,08 0,17 48,4697  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6450  0,05 0,12 41,6550  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес