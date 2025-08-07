Азіатські акції: Nikkei і KOSPI зростають слідом за Волл-стріт. Увага прикута до торгових даних Китаю та Австралії

Азіатські фондові ринки в четвер продемонстрували неоднозначну динаміку: більшість індексів слідували за нічними зростаннями на Волл-стріт, незважаючи на нові погрози президента Дональда Трампа щодо мит, а увага переключилася на дані про торговельний баланс Китаю та Австралії.

У середу Волл-стріт завершила день зростанням, незважаючи на оголошення Трампа про введення 100% мит на імпорт напівпровідників, оскільки ринки були оптимістично налаштовані щодо плану Apple інвестувати додаткові 100 млрд доларів у виробництво в США.

Ф'ючерси на американські фондові індекси в четвер піднялися на азіатських торгах.

Президент Трамп заявив у середу, що введе мито близько 100% на імпортні напівпровідники, хоча продукція компаній, що виробляють чіпи в США, буде звільнена від мита.

Він також видав указ про введення додаткового 25% мита на імпорт товарів з Індії, посилаючись на тривале імпортування цієї країною російської нафти.

Це підвищення збільшує загальний тариф США на певні індійські товари до 50%, що є одним з найвищих тарифів, накладених на торгового партнера.

Однак схильність до ризику залишалася помірно високою, слідуючи за нічними зростаннями на Волл-стріт.

Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 0,5%, а індекс Straits Times Сінгапуру - на 0,6%.

Японський індекс Nikkei 225 піднявся на 0,7%, а більш широкий індекс TOPIX торгувався на 0,8% вище.

Інвестори обережно оцінювали вплив цих подій на економічне зростання та інфляцію, що призвело до незначних змін на інших ринках.

Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,3%.

Індекс Hang Seng Гонконгу також знизився на 0,1% у четвер.

Ф'ючерси на індійський Nifty 50 піднялися на 0,1% на наступний день після того, як центральний банк країни, як і очікувалося, залишив процентні ставки без змін.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що торговельний баланс Австралії в червні зріс до більшого, ніж очікувалося, профіциту, оскільки експорт відновився після різкого падіння в попередньому місяці, а імпорт скоротився.

Інвестори очікують на рішення Резервного банку Австралії щодо процентної ставки, яке має бути оприлюднено наступного тижня, і, як очікується, центральний банк знову знизить ставки.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 0,2%.

Інвестори також очікують на дані про торговельний баланс Китаю за липень, які мають бути оприлюднені сьогодні і які дадуть уявлення про вплив американських мит на експорт.