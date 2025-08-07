Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 08:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції: Nikkei і KOSPI зростають слідом за Волл-стріт. Увага прикута до торгових даних Китаю та Австралії
08:29 07.08.2025 |
Азіатські фондові ринки в четвер продемонстрували неоднозначну динаміку: більшість індексів слідували за нічними зростаннями на Волл-стріт, незважаючи на нові погрози президента Дональда Трампа щодо мит, а увага переключилася на дані про торговельний баланс Китаю та Австралії.
У середу Волл-стріт завершила день зростанням, незважаючи на оголошення Трампа про введення 100% мит на імпорт напівпровідників, оскільки ринки були оптимістично налаштовані щодо плану Apple інвестувати додаткові 100 млрд доларів у виробництво в США.
Ф'ючерси на американські фондові індекси в четвер піднялися на азіатських торгах.
Президент Трамп заявив у середу, що введе мито близько 100% на імпортні напівпровідники, хоча продукція компаній, що виробляють чіпи в США, буде звільнена від мита.
Він також видав указ про введення додаткового 25% мита на імпорт товарів з Індії, посилаючись на тривале імпортування цієї країною російської нафти.
Це підвищення збільшує загальний тариф США на певні індійські товари до 50%, що є одним з найвищих тарифів, накладених на торгового партнера.
Однак схильність до ризику залишалася помірно високою, слідуючи за нічними зростаннями на Волл-стріт.
Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 0,5%, а індекс Straits Times Сінгапуру - на 0,6%.
Японський індекс Nikkei 225 піднявся на 0,7%, а більш широкий індекс TOPIX торгувався на 0,8% вище.
Інвестори обережно оцінювали вплив цих подій на економічне зростання та інфляцію, що призвело до незначних змін на інших ринках.
Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,3%.
Індекс Hang Seng Гонконгу також знизився на 0,1% у четвер.
Ф'ючерси на індійський Nifty 50 піднялися на 0,1% на наступний день після того, як центральний банк країни, як і очікувалося, залишив процентні ставки без змін.
Дані, опубліковані в четвер, показали, що торговельний баланс Австралії в червні зріс до більшого, ніж очікувалося, профіциту, оскільки експорт відновився після різкого падіння в попередньому місяці, а імпорт скоротився.
Інвестори очікують на рішення Резервного банку Австралії щодо процентної ставки, яке має бути оприлюднено наступного тижня, і, як очікується, центральний банк знову знизить ставки.
Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 0,2%.
Інвестори також очікують на дані про торговельний баланс Китаю за липень, які мають бути оприлюднені сьогодні і які дадуть уявлення про вплив американських мит на експорт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про досягнення «значного прогресу» після розмови його спецпредставника Віткоффа з Путіним
|Зеленський: схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню; головне, щоб вони не обманули нас в деталях
|Трамп увів додаткові 25% мита проти Індії за купівлю нафти у РФ
|Після тривалих скандалів уряд призначив Цивінського директором БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Золото дорожчає, оскільки Трамп подвоїв мита на імпорт з Індії, що стимулює попит на безпечні активи
|Азіатські акції: Nikkei і KOSPI зростають слідом за Волл-стріт. Увага прикута до торгових даних Китаю та Австралії
|Долар зберігає втрати через побоювання щодо економіки США та призначення у ФРС
|Волл-стріт завершила день зростанням, індекс Nasdaq піднявся більш ніж на 1% завдяки Apple
|НБУ адаптує вимоги до капіталу та ліквідності банків до правил ЄС
|Долар США слабшає до євро, єни та фунта
Бізнес
|10 тисяч готелів Європи позиваються проти Booking
|Китай запускає серійне виробництво безпілотних електричних тракторів без водія
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році