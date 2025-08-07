Долар зберігає втрати через побоювання щодо економіки США та призначення у ФРС

У четвер долар залишався нижчим за основні валюти, оскільки зросли очікування щодо зниження ставок Федеральною резервною системою та посилилися побоювання щодо проникнення партійності в ключові інститути США.

Початкові заявки на допомогу з безробіття в США перебувають під пильною увагою після розчарувальних даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі минулого тижня, що спричинило падіння долара. Тим часом євро знайшов підтримку напередодні очікуваних переговорів наступного тижня щодо припинення війни між Росією та Україною.

Минулого тижня президент Дональд Трамп звільнив чиновника, відповідального за дані про зайнятість, які йому не сподобалися, і увага зосереджена на його кандидатурі на заміщення вакансії в Раді керуючих ФРС та кандидатах на посаду наступного голови центрального банку.

«Все це свідчить про те, що ми спостерігаємо зростання політичних ризиків навколо долара США, а на додачу до цього ще й слабкі дані», - сказав Тоні Сикамор, аналітик ринку в IG.

Будь-який прогрес у припиненні війни в Україні «буде позитивним фактором для євро», додав він.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно кошика основних валют, піднявся на 0,1% до 98,259 на початку торгів в Азії після падіння на 0,6% на попередній сесії.

Американська валюта майже не змінилася і становила 147,36 ієни. Євро коштував 1,1654 долара, знизившись майже на 0,1% після попереднього зростання на 0,7%.

Очікується, що Міністерство праці США повідомить, що кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття, ймовірно, зросла на 3000 до 221 000 за тиждень, що закінчився 2 серпня. Очікується, що кількість повторних заявок на отримання допомоги з безробіття за тиждень, що закінчився 26 липня, дещо зросте.

Дані, опубліковані минулої п'ятниці, показали, що зростання зайнятості в США в липні було слабшим, ніж очікувалося, а кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі за попередні два місяці була значно переглянута в бік зниження, що свідчить про різке погіршення ситуації на ринку праці.

За даними FedWatch Tool від CME Group, трейдери ф'ючерсів на федеральні фонди зараз оцінюють у 94% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні ФРС у вересні, що на 48% більше, ніж тиждень тому. Загалом трейдери очікують зниження ставки на 60,5 базисних пунктів цього року.

Трамп може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним вже наступного тижня, заявив у середу представник Білого дому, оскільки США продовжують тиснути на Москву, щоб вона припинила війну в Україні.

Президент заявив у вівторок, що до кінця тижня він визначить кандидата на заміну губернатора ФРС Адріани Куглер, яка йде у відставку, а також окремо звузив коло можливих кандидатів на заміну голови ФРС Джерома Пауелла до чотирьох осіб.

Курс фунта стерлінгів залишився стабільним на рівні 1,33505 долара. Курс австралійського долара майже не змінився і склав 0,65 долара.

Курс біткойна знизився на 0,1% до 115 038,79 долара.