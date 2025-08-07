Волл-стріт завершила день зростанням, індекс Nasdaq піднявся більш ніж на 1% завдяки Apple

Американські акції завершили день зростанням у середу, індекс Nasdaq піднявся більш ніж на 1% завдяки акціям Apple, які подорожчали після новин про плани компанії оголосити про зобов'язання щодо виробництва в країні, а також завдяки оптимістичним звітам про прибутки деяких компаній.

Акції Apple підскочили на 5,1% і забезпечили найбільший приріст для всіх трьох основних індексів після того, як представник Білого дому заявив, що компанія оголосить про зобов'язання щодо виробництва на внутрішньому ринку на суму 100 млрд доларів.

Крім того, акції McDonald's підскочили на 3% після того, як доступне меню ресторану швидкого харчування перевищило очікування щодо глобальних продажів, а акції Arista Networks підскочили на 17,5% після того, як компанія, що займається хмарними мережами, прогнозувала дохід за поточний квартал вище за очікування.

«Прибутки продовжують перевищувати очікування», - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research.

Він зазначив, що, незважаючи на невизначеність щодо мит, інвестори, здається, оптимістично налаштовані щодо найближчого майбутнього.

Наразі опубліковано результати близько 400 компаній з індексу S&P 500 за другий квартал.

За даними LSEG, близько 80% звітів перевищують очікування аналітиків щодо прибутку - це вище середнього показника за останні чотири квартали, який становив 76% - а зростання прибутку за квартал оцінюється в 12,1%, що вище за 5,8% на початку липня.

У середу президент США Дональд Трамп ввів додаткове мито в розмірі 25% на індійські товари, посилаючись на продовження імпорту російської нафти Нью-Делі.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 81,38 пункту, або 0,18%, до 44 193,12, індекс S&P 500 зріс на 45,87 пункту, або 0,73%, до 6 345,06, а індекс Nasdaq Composite зріс на 252,87 пункту, або 1,21%, до 21 169,42.

Також позитивним фактором для акцій стало зростання бетів на зниження процентної ставки Федеральною резервною системою у вересні. Звіт про зайнятість за минулий тиждень показав уповільнення зростання зайнятості та перегляд у бік зниження показників за попередні місяці.

Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив у середу, що ФРС, можливо, доведеться знизити ставки в найближчому майбутньому, щоб врахувати уповільнення економіки.

Згідно з даними FedWatch Tool від CME, очікування ринку щодо зниження ставок ФРС у вересні щонайменше на 25 базисних пунктів становили 95,2%, що вище за 92,9% на попередній сесії і значно вище за 46,7% тиждень тому.

Інвестори також очікували на вибір Трампа щодо заповнення вакансії в Раді керуючих ФРС.

Всупереч загальній тенденції дня, акції виробника мікросхем Advanced Micro Devices і виробника серверів Super Micro Computer різко впали після того, як компанії опублікували невтішні результати у своїх сегментах центрів обробки даних. Акції Advanced Micro впали на 6,4%, а Super Micro - на 18,3%.

Walt Disney продемонструвала сильні квартальні результати і підвищила прогноз на весь рік, але її акції подешевшали на 2,7%.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,12 до 1. На NYSE було зафіксовано 166 нових максимумів і 76 нових мінімумів.

На Nasdaq 2195 акцій подорожчали, а 2377 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,08 до 1.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,85 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,27 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.