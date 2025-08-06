Фінансові новини
- |
- 06.08.25
- |
- 06:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін знову трохи підвищив ставку 4-річних бенчмарк-ОВДП - до 15%
Міністерство фінансів у вівторок, 5 серпня, встановило ставку відсікання нового випуску облігацій державної внутрішньої позики із погашенням 27 червня 2029 року, якими банки зможуть частково формувати резерви (бенчмарк-ОВДП) до 15% з 14,84% річних за аналогічним випуском два тижні тому.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 10 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 21,64 млрд грн проти 40,27 млрд грн на попередніх подібних аукціонах.
Максимальні ставки в заявках підросли з 15,4% до 15,5%, мінімальні - з 14,2% до 14,6%, і хоча Мінфін зміг продати всі виставлені облігації, їх середньозважена ставка збільшилася з 14,63% до 14,84% річних.
Це друге поспіль підвищення ставок за 4-річними бенчмарк-ОВДП, тоді як на аукціоні 15 липня ставка відсікання становила 14,79%, а середньозважена - 4,31% річних.
Щодо інших аукціонів з розміщення гривневих облігацій, то попит на них впав, а ставки залишилися без змін: за 14-місячними облігаціями - 16,35%, 19-місячними - 17,1% та 38-місячним - 17,8% річних. Мінфін задовольнив всі подані заявки, число яких впало до 42 з 79 тижнем раніше.
В цей раз попит найбільшим був на 38-міс. папери - 1,21 млрд грн, що 0,25 млрд грн перевищило показник попереднього подібного аукціону.
В той же час попит на 14 міс. папери впав з 4,63 млрд грн до 0,37 млрд грн, на 19 міс. - з 0,66 млрд грн до 0,37 млрд грн.
На аукціоні з розміщення 18-міс. доларових облігацій попит зріс порівняно з попереднім аукціоном тиждень тому з $216,9 млн до $412,9 млн, хоча пропозиція була скорочена з $250 млн до $140 млн. Але це лише дозволило Мінфіну знизити середньозважену ставку на один базисний пункт - до 4,16%, тоді як ставка відсікання залишилася на рівні 4,25% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|98*
|99
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000236624
|Дорозміщення
UA4000236228
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|05.08.2025
|05.08.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|06.08.2025
|06.08.2025
|Дата оплати відсотків
|15.10.2025
|10.09.2025
|Дата оплати відсотків
|15.04.2026
|11.03.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|09.09.2026
|Дата оплати відсотків
|10.03.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|81.75
|85.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.35
|17.10
|Термін обігу (днів)
|434
|581
|Дата погашення
|14.10.2026
|10.03.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|525 964 000
|372 263 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|525 964 000
|372 263 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|525 964 000
|5 898 343 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|18
|7
|Кількість задоволених заявок, шт.
|18
|7
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.10
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|17.00
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.09
|Надходження до бюджету
|552 030 377.16
|397 816 524.58
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|100
|101
|102*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000236475
|Первинне
розміщення
UA4000236632
|Дорозміщення
UA4000236541
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|10 000 000
|140 000
|Дата розміщення
|05.08.2025
|05.08.2025
|05.08.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|06.08.2025
|06.08.2025
|06.08.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|31.12.2025
|05.02.2026
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|01.07.2026
|06.08.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|30.12.2026
|04.02.2027
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|30.06.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|29.12.2027
|Дата оплати відсотків
|29.03.2028
|28.06.2028
|Дата оплати відсотків
|27.09.2028
|27.12.2028
|Дата оплати відсотків
|27.06.2029
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|88.85
|74.20
|20.85
|Номінальний рівень дохідності, %
|17.77
|14.84
|4.17
|Термін обігу (днів)
|1 148
|1 421
|547
|Дата погашення
|27.09.2028
|27.06.2029
|04.02.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 210 219 000
|21 640 000 000
|412 930 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 210 219 000
|10 000 000 000
|140 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|4 179 408 000
|10 000 000 000
|351 797 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|17
|36
|104
|Кількість задоволених заявок, шт.
|17
|32
|102
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|17.80
|15.50
|5.00
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|17.70
|14.60
|4.00
|Встановлена дохідність, %
|17.80
|15.00
|4.25
|Середньозважена дохідність, %
|17.80
|14.84
|4.16
|Надходження до бюджету
|1 282 856 249.02
|10 139 040 750.00
|140 014 368.30
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Як повідомлялося, в першому півріччі 2025 року Мінфін обмежив кількість аукціонів із розміщення валютних ОВДП через значне зовнішнє фінансування, у вівторок, але у другій половині липня переглянув своє рішення. Згідно з оновленим графіком розміщення ОВДП, опублікованим на сайті Мінфіну, замість раніше анонсованих на третій квартал цього року трьох доларових аукціонів (29 липня, 19 серпня та 23 вересня) тепер їх планується шість: додатково - 5 та 26 серпня, а також 30 вересня.
Що стосується облігацій в євро, то спочатку планувався єдиний аукціон 2 вересня, а тепер їх у графіку на третій квартал два: 8 липня та 9 вересня.
Міністр фінансів Сергій Марченко на початку року зазначав, що Мінфін намагатиметься стабілізувати обсяг запозичень на внутрішньому ринку, щоб він міг забезпечити погашення раніше випущеного боргу, адже потенціал цього ринку з погляду фінансування дефіциту практично вичерпано.
Але минулого тижня Верховна Рада за пропозиції уряду прийняла закон про збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік на 400,5 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку. Передбачено наростити обсяг розміщення ОВДП на 184,9 млрд грн - до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн - до 496,9 млрд грн.
У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Три країни виділяють близько $500 млн на постачання зброї США Україні через НАТО
|Корупція на дронах. Як Банкова впорається з новим ударом по іміджу
|Нідерланди виділять €500 млн на американську зброю для України. Серед допомоги — ракети до Patriot
|Офіс генпрокурора відкрив справу щодо очільника Енергетичної митниці після розслідування «Схем»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Мінфін знову трохи підвищив ставку 4-річних бенчмарк-ОВДП - до 15%
|Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%
|НБУ оновив вимоги до кредитних посередників на ринку небанківських фінансових послуг
|Долар США зміцнюється до основних світових валют
|НБУ врегулював діяльність кредитних посередників у споживчому кредитуванні
|Голова НБУ анонсував старт приватизації держбанків і назвав умову
Бізнес
|Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
|Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
|У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту
|Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду
|Великі технологічні компанії планують інвестувати $344 млрд у розвиток ШІ у 2025 році
|Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона
|Випромінювання супутників Starlink впливає на астрономічні дослідження