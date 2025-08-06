Мінфін знову трохи підвищив ставку 4-річних бенчмарк-ОВДП - до 15%

Міністерство фінансів у вівторок, 5 серпня, встановило ставку відсікання нового випуску облігацій державної внутрішньої позики із погашенням 27 червня 2029 року, якими банки зможуть частково формувати резерви (бенчмарк-ОВДП) до 15% з 14,84% річних за аналогічним випуском два тижні тому.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 10 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 21,64 млрд грн проти 40,27 млрд грн на попередніх подібних аукціонах.

Максимальні ставки в заявках підросли з 15,4% до 15,5%, мінімальні - з 14,2% до 14,6%, і хоча Мінфін зміг продати всі виставлені облігації, їх середньозважена ставка збільшилася з 14,63% до 14,84% річних.

Це друге поспіль підвищення ставок за 4-річними бенчмарк-ОВДП, тоді як на аукціоні 15 липня ставка відсікання становила 14,79%, а середньозважена - 4,31% річних.

Щодо інших аукціонів з розміщення гривневих облігацій, то попит на них впав, а ставки залишилися без змін: за 14-місячними облігаціями - 16,35%, 19-місячними - 17,1% та 38-місячним - 17,8% річних. Мінфін задовольнив всі подані заявки, число яких впало до 42 з 79 тижнем раніше.

В цей раз попит найбільшим був на 38-міс. папери - 1,21 млрд грн, що 0,25 млрд грн перевищило показник попереднього подібного аукціону.

В той же час попит на 14 міс. папери впав з 4,63 млрд грн до 0,37 млрд грн, на 19 міс. - з 0,66 млрд грн до 0,37 млрд грн.

На аукціоні з розміщення 18-міс. доларових облігацій попит зріс порівняно з попереднім аукціоном тиждень тому з $216,9 млн до $412,9 млн, хоча пропозиція була скорочена з $250 млн до $140 млн. Але це лише дозволило Мінфіну знизити середньозважену ставку на один базисний пункт - до 4,16%, тоді як ставка відсікання залишилася на рівні 4,25% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 98* 99 Код випуску облігацій Первинне

розміщення

UA4000236624 Дорозміщення

UA4000236228 Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 05.08.2025 05.08.2025 Дата оплати за придбані облігації 06.08.2025 06.08.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 10.09.2025 Дата оплати відсотків 15.04.2026 11.03.2026 Дата оплати відсотків 14.10.2026 09.09.2026 Дата оплати відсотків 10.03.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.75 85.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.35 17.10 Термін обігу (днів) 434 581 Дата погашення 14.10.2026 10.03.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 525 964 000 372 263 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 525 964 000 372 263 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 525 964 000 5 898 343 000 Кількість поданих заявок, шт. 18 7 Кількість задоволених заявок, шт. 18 7 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.10 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 17.00 Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 Середньозважена дохідність, % 16.35 17.09 Надходження до бюджету 552 030 377.16 397 816 524.58 * - військові облігації Дані: Мінфін України Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 100 101 102* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000236475 Первинне

розміщення

UA4000236632 Дорозміщення

UA4000236541

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 10 000 000 140 000 Дата розміщення 05.08.2025 05.08.2025 05.08.2025 Дата оплати за придбані облігації 06.08.2025 06.08.2025 06.08.2025 Дата оплати відсотків 01.10.2025 31.12.2025 05.02.2026 Дата оплати відсотків 01.04.2026 01.07.2026 06.08.2026 Дата оплати відсотків 30.09.2026 30.12.2026 04.02.2027 Дата оплати відсотків 31.03.2027 30.06.2027 Дата оплати відсотків 29.09.2027 29.12.2027 Дата оплати відсотків 29.03.2028 28.06.2028 Дата оплати відсотків 27.09.2028 27.12.2028 Дата оплати відсотків 27.06.2029 Розмір купонного платежу на одну облігацію 88.85 74.20 20.85 Номінальний рівень дохідності, % 17.77 14.84 4.17 Термін обігу (днів) 1 148 1 421 547 Дата погашення 27.09.2028 27.06.2029 04.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 210 219 000 21 640 000 000 412 930 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 210 219 000 10 000 000 000 140 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 4 179 408 000 10 000 000 000 351 797 000 Кількість поданих заявок, шт. 17 36 104 Кількість задоволених заявок, шт. 17 32 102 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.80 15.50 5.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.70 14.60 4.00 Встановлена дохідність, % 17.80 15.00 4.25 Середньозважена дохідність, % 17.80 14.84 4.16 Надходження до бюджету 1 282 856 249.02 10 139 040 750.00 140 014 368.30 * - військові облігації Дані: Мінфін України

Як повідомлялося, в першому півріччі 2025 року Мінфін обмежив кількість аукціонів із розміщення валютних ОВДП через значне зовнішнє фінансування, у вівторок, але у другій половині липня переглянув своє рішення. Згідно з оновленим графіком розміщення ОВДП, опублікованим на сайті Мінфіну, замість раніше анонсованих на третій квартал цього року трьох доларових аукціонів (29 липня, 19 серпня та 23 вересня) тепер їх планується шість: додатково - 5 та 26 серпня, а також 30 вересня.

Що стосується облігацій в євро, то спочатку планувався єдиний аукціон 2 вересня, а тепер їх у графіку на третій квартал два: 8 липня та 9 вересня.

Міністр фінансів Сергій Марченко на початку року зазначав, що Мінфін намагатиметься стабілізувати обсяг запозичень на внутрішньому ринку, щоб він міг забезпечити погашення раніше випущеного боргу, адже потенціал цього ринку з погляду фінансування дефіциту практично вичерпано.

Але минулого тижня Верховна Рада за пропозиції уряду прийняла закон про збільшення видатків державного бюджету на 2025 рік на 400,5 млрд грн, з яких 250 млрд грн планується забезпечити за рахунок збільшення чистих запозичень на внутрішньому ринку. Передбачено наростити обсяг розміщення ОВДП на 184,9 млрд грн - до 764,1 млрд грн й одночасно скоротити обсяги виплат за ними на 65,1 млрд грн - до 496,9 млрд грн.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн