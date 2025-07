Азіатські акції залишаються на тому ж рівні через триваючі побоювання щодо мит. Технологічний сектор очікує на результати TSMC

Більшість азіатських акцій у четвер рухалися в діапазоні від стабільного до низького рівня на тлі незначного полегшення невизначеності щодо торгових мит і процентних ставок США, тоді як акції виробників мікросхем показали гірші результати напередодні оприлюднення результатів провідної компанії TSMC.

Австралійські ринки продемонстрували найкращі результати за день, наблизившись до рекордних максимумів, оскільки невтішні дані про ринок праці посилили очікування щодо подальшого зниження процентних ставок Резервним банком Австралії.

Регіональні ринки отримали кілька позитивних сигналів від дещо сильнішого закриття на Волл-стріт, оскільки термін, встановлений Трампом для укладення торговельних угод до 1 серпня, наближається, а підписано лише кілька угод.

Волл-стріт отримала обмежену підтримку від низки сильних банківських доходів, враховуючи, що кредитори країни попередили про невизначені економічні перспективи. У найближчі дні очікується оприлюднення більшої кількості фінансових результатів за другий квартал, а Netflix опублікує свій звіт пізніше в четвер.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,2% на азіатських біржах.

Серед азіатських бірж японський Nikkei 225 впав на 0,3%, а TOPIX залишився без змін. Дані про торгівлю за червень показали стійку слабкість експорту країни на тлі тиску з боку американських мит на сталь і автомобілі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи зросли, а гонконгський Hang Seng стабілізувався після сильного зростання, спричиненого технологічним сектором, протягом останніх двох сесій. Ринки зараз чекають, коли саме NVIDIA Corporation відновить продаж ключового чіпа штучного інтелекту в Китаї, після того як компанія заявила, що Вашингтон має намір дозволити такий крок.

Індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,3% після того, як дані про експорт не нафтових товарів за червень виявилися значно кращими за очікування, покращившись після місяців стійкого зниження. Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії залишилися без змін.

Індекс KOSPI в Південній Кореї впав на 0,4%, головним чином під тиском збитків основних акцій виробників мікросхем.

Акції основних азіатських виробників мікросхем у четвер коливалися в діапазоні від стабільного до низького рівня після того, як постачальник обладнання для виробництва мікросхем ASML Holding NV попередив, що може не досягти зростання доходів у 2026 році, навіть незважаючи на те, що стійкий попит на штучний інтелект допоміг компанії перевищити прогнози за замовленнями у другому кварталі.

Компанія заявила, що невизначеність щодо мит США змусила декількох виробників мікросхем відкласти остаточне рішення про інвестиції, що може негативно позначитися на попиті на мікросхеми в найближчі місяці.

Серед азіатських виробників мікросхем найгірші результати продемонструвала південнокорейська компанія SK Hynix Inc. Акції компанії впали на понад 8% після того, як Goldman Sachs знизив їх рейтинг до «нейтрального», посилаючись на очікування тиску на маржу через посилення конкуренції в секторі мікросхем пам'яті.

Конкурент SK Hynix, компанія Samsung Electronics Co Ltd, піднялася на 1,7%, а японські Tokyo Electron Ltd. і Advantest Corp. втратили близько 2% кожна.

Китайська компанія Semiconductor Manufacturing International Corp дещо зросла.

TSMC, найбільший у світі виробник мікросхем, впав на 0,9% на тайванській біржі, при цьому основна увага була прикута до його результатів за другий квартал, які мають бути опубліковані сьогодні. Хоча очікується, що компанія продемонструє високі прибутки завдяки стійкому попиту, зумовленому розвитком штучного інтелекту, основна увага буде прикута до будь-яких змін у її прогнозах на тлі невизначеності щодо мит США та несприятливих змін курсу валют.

TSMC і ASML в основному вважаються лідерами чіп-індустрії, з огляду на їх ключову роль у ланцюжку поставок.

Австралійський індекс ASX 200 показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,7% і наблизившись до рекордного максимуму.

Зростання було зумовлене головним чином збільшенням бетів на подальше зниження процентних ставок РБА після того, як дані про зайнятість за червень виявилися значно гіршими, ніж очікувалося.

РБА назвав інфляцію та ринок праці головними факторами, що впливають на ставки, і тепер може бути змушений піти на подальше пом'якшення політики, щоб запобігти подальшому ослабленню ринку праці.

Аналітики Macquarie в середу опублікували оптимістичний прогноз щодо австралійських акцій, зазначивши, що акції технологічних та циклічних компаній виграють від зниження ставок по всьому світу.