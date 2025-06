Азіатські акції відступають, але Гонконг підтримується технологічним сектором, а Південна Корея продовжує післявиборчий підйом

Більшість азіатських акцій впали в четвер на тлі невизначеності щодо торгової політики США та слабких економічних даних, хоча Гонконг і Південна Корея продемонстрували кращі результати завдяки зростанню технологічного сектора та оптимізму щодо нового керівництва в Сеулі.

Регіональні ринки отримали помірні сигнали з Волл-стріт, яка постраждала від слабких даних про ринок праці та постійних побоювань щодо підвищення торгових мит за президентства Дональда Трампа.

Трамп має намір провести телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці цього тижня, хоча деталі розмови залишаються невідомими.

Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,1% на азіатських біржах.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,4% і 0,8% відповідно після того, як дані про заробітну плату за квітень виявилися гіршими, ніж очікувалося. Ці дані викликали занепокоєння щодо того, наскільки відновляться приватні витрати в найближчі місяці, що посилило сумніви щодо стійкого економічного зростання Японії.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,1% під тиском слабших, ніж очікувалося, даних про торгівлю за квітень, які показали різке зниження експорту сировинних товарів.

Індекс Straits Times в Сінгапурі залишився без змін, а ф'ючерси Gift Nifty 50 на індекс Nifty 50 в Індії вказували на стабільне відкриття. Увага в Індії зосереджена на можливому зниженні ставки на 25 базисних пунктів Резервним банком у п'ятницю.

Індекс Hang Seng в Гонконзі був одним з найкращих у четвер, піднявшись на 1% завдяки зростанню регіональних акцій технологічних компаній.

Такі важковаговики індексу, як Alibaba, Meituan і BYD Electronic International Co Ltd, зросли на 2-5%, слідуючи за загальним зростанням акцій американських технологічних компаній. Акції виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp зросли на 2,5%.

Глобальні акції технологічних компаній підтримало зниження дохідності американських держоблігацій, оскільки слабкі дані по ринку праці найбільшої економіки світу викликали зростання бетів на подальше зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Оптимізм щодо посилення тенденцій у галузі штучного інтелекту, особливо для виробників мікросхем, також сприяв зростанню акцій технологічних компаній: тайванська TSMC додала 0,2%. Південнокорейські виробники мікросхем SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd зросли на 5,4% і 3,3% відповідно.

Акції материкового Китаю відставали: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили приблизно по 0,1%. Дані індексу менеджерів із закупівель Caixin показали, що сектор послуг Китаю в травні зріс трохи більше, ніж очікувалося, але це було компенсовано глибоким спадом виробничої діяльності.

Інвестори в цілому очікують, що Пекін запровадить додаткові стимули в найближчі місяці, особливо з огляду на те, що країна бореться з торговельним конфліктом із США.

Телефонна розмова Сі та Трампа цього тижня може допомогти пожвавити торговельні переговори між двома країнами, які, як визнав Вашингтон, за останні тижні зайшли в глухий кут.

Південнокорейський KOSPI вдруге поспіль випередив свої азіатські аналоги, піднявшись на 2% до майже 11-місячного максимуму. Зростання акцій технологічних компаній також сприяло підвищенню індексу.

Настрої щодо південнокорейських ринків значно покращилися після того, як кандидат від Ліберальної партії Лі Чже Мюн був обраний новим президентом країни.

Інвестори сподівалися, що вибори покладуть край більш ніж шестимісячній політичній невизначеності в країні, особливо після невдалої спроби усунутого президента Юн Сук-йоля ввести військовий стан наприкінці 2024 року.

Переглянуті дані про валовий внутрішній продукт за перший квартал також показали, що економіка Південної Кореї не скоротилася на 0,1%, як передбачалося раніше, а навпаки, залишилася на тому ж рівні.