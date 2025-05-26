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Акції в Азії різноспрямовані на тлі невизначеності щодо мит Трампа. Японія продовжує зростання
07:33 26.05.2025 |
Більшість азіатських ринків були неоднозначними в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп на вихідних пригрозив, а потім відмовився від підвищення європейських торгових мит, в той час як японські акції продовжили серію нещодавнього зростання.
Але регіональні акції технологічних компаній, особливо тих, що постачають продукцію для Apple Inc, впали після того, як Трамп також пригрозив ввести 25% мита на весь імпорт iPhone та інших смартфонів.
Більш широкі азіатські ринки перейняли слабкість на Уолл-стріт в п'ятницю після того, як Трамп погрожував ввести 50% мита проти Європи. Але в неділю він погодився відкласти введення мит на початок липня.
Ф'ючерси на американські фондові індекси різко зросли на азіатських торгах після того, як Трамп відклав запровадження мит, а ф'ючерс на S&P 500 піднявся на 0,9%. У понеділок ринки США будуть закриті.
Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX були лідерами азіатських торгів у понеділок, піднявшись на 0,6% і 0,5% відповідно. Обидва індекси продовжили зростання третю сесію поспіль на тлі ознак продовження торговельного діалогу між Токіо і Вашингтоном.
Повідомляється, що японські міністри прибудуть до Вашингтона на початку червня для проведення четвертого раунду торговельних переговорів, хоча Японія не продемонструвала жодних ознак зміни своєї позиції, яка полягає в тому, що США повинні зняти всі мита з країни.
Nippon Steel Corp була лідером зростання на Nikkei, піднявшись майже на 4% після того, як Трамп в п'ятницю висловив деяку підтримку давно відкладеного викупу компанією U.S. Steel за 14,9 мільярда доларів.
Трамп говорив про «партнерство» між двома компаніями, залишаючи незрозумілим, чи буде угода відбуватися як повне поглинання.
Але коментарі Трампа ознаменували зміну його попередньої позиції, коли він виступав проти інвестицій Nippon Steel в американську сталеливарну промисловість, які він вважав інтересами національної безпеки.
Акції азійських фірм, які постачають Apple Inc, впали після того, як Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові мита на всі імпортовані iPhone, які він неодноразово вимагав виробляти в США.
Більшість постачальників Apple базується в Китаї: постачальник аудіотехніки AAC Technologies Holdings Inc впав на 2% в гонконгській торгівлі, тоді як компанії Luxshare Precision Industry Co Ltd і Goertek Inc, що котируються на материковій біржі, втратили більше 1% кожна.
Гігант-виробник смартфонів Samsung Electronics Co Ltd, якому Трамп також погрожував ввести мита, впав на 0,3%, відстаючи від зростання на 1% за більш широким південнокорейським індексом KOSPI. Гігант з виробництва мікросхем пам'яті SK Hynix Inc втратив 0,2%, а тайванська TSMC - 0,2%.
Більш широкі азіатські акції були змішаними. Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,2%, причому найбільший виробник електромобілів BYD Co став одним з найбільших падінь індексу, оскільки він знизився більш ніж на 5% на тлі інтенсивної фіксації прибутку після ралі до рекордних максимумів минулого тижня.
Шанхайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,1% і зросли на 0,3% відповідно. У центрі уваги також був потенційний торговий діалог між Пекіном і Вашингтоном після того, як обидві сторони домовилися про деескалацію на початку травня.
Австралійський ASX 200 впав на 0,1%, а сінгапурський індекс Straits Times знизився на 0,1%.
Ф'ючерси на індекс Nifty 50 виросли на 0,4% під час ранкової торгівлі, що вказує на позитивне відкриття для індексу Nifty 50.
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