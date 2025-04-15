Індекси Волл-стріт зростли завдяки акціям Apple, оскільки інвестори оцінюють звільнення від мит

Американські фондові індекси в понеділок завершили торги з підвищенням, причому найбільше зростання індексу S&P 500 забезпечила компанія Apple, оскільки Білий дім звільнив смартфони та комп'ютери від нових тарифів.

Невизначеність щодо майбутніх мит стримувала оптимізм, і основні індекси завершили день на максимумах. Інвестори, як і раніше, стурбовані тим, як компанії будуть управляти ланцюгами поставок, оскільки очікується більше змін на митному фронті.

Сполучені Штати оголосили про винятки в п'ятницю, але в неділю президент Дональд Трамп заявив, що оголосить митну ставку на імпортні напівпровідники протягом наступного тижня.

Світові акції технологічних компаній переважно зросли на цих новинах, особливо це стосується компаній, які залежать від імпорту з Китаю. Акції виробника iPhone Apple зросли на 2,2%. Dell Technologies - на 4%, а HP - на 2,5%.

У той же час, індекс напівпровідників виріс лише на 0,3%, а акції провідного виробника чіпів Nvidia знизились на 0,2% за день.

Торги в понеділок були нестабільними, як це відбувається з тих пір, як 2 квітня Трамп оголосив про масштабні мита. Інвестори, стурбовані тим, що глобальна торговельна війна підштовхне економіку до рецесії, спостерігали одні з найбільших коливань на ринку за останні роки, оскільки новини про мита Трампа змінилися.

«Насправді ми маємо лише постійну невизначеність і нездатність споживачів, бізнесу та інвесторів планувати багато чого на майбутнє або мати підстави для довгострокових планів витрат», - сказав Джед Еллербрук, портфельний менеджер Argent Capital Advisors в Сент-Луїсі, штат Міссурі.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 312,08 пункту, або на 0,78%, до 40 524,79, S&P 500 - на 42,61 пункту, або на 0,79%, до 5 405,97, а Nasdaq Composite - на 107,03 пункту, або на 0,64%, до 16 831,48.

Індекс волатильності CBOE, «вимірювач страху» на Волл-стріт, знизився до 30,89, найнижчого рівня закриття з 3 квітня.

Однак технічні аналітики відзначають, що S&P 500 зараз знаходиться у фігурі «смертельного хреста», яка позначає точку, де короткострокова корекція може перетворитися на довгостроковий спадний тренд.

Смертельний хрест виникає, коли 50-денна ковзаюча середня опускається нижче 200-денної ковзаючої середньої.

Історія свідчить, що цей зловісний сигнал не обов'язково означає, що акції стикаються з більш значним падінням. Індекс S&P 500 поки що залишається на рівні 8% за рік.

У Страсну п'ятницю ринки будуть закриті, але цього тижня все ще очікуються деякі ключові результати від американських компаній.

Американські компанії почали звітувати про результати за перший квартал 2025 року, і з огляду на тарифні проблеми, що насуваються, керівники корпорацій можуть утримуватися від надання великих рекомендацій.

«Всі знають, що майбутнє буде виглядати дещо інакше, ніж минуле, і управлінські команди будуть дуже обережними, щоб брати на себе багато зобов'язань», - сказав Еллербрук.

Тим не менш, акції Goldman Sachs зросли на 1,9% в понеділок після того, як банк повідомив про збільшення прибутку в першому кварталі. Квартальні результати таких компаній, як Netflix і UnitedHealth Group, також знаходяться в центрі уваги цього тижня.

Деякі виробники ліків також зросли після того, як компанія Pfizer заявила, що припиняє розробку своїх експериментальних таблеток для схуднення. Акції Pfizer виросли на 1%.

На Nasdaq 3 266 акцій зросли і 1 200 впали, оскільки акції, що зростають, переважали над тими, що падають, приблизно в співвідношенні 2,72 до 1. Було зафіксовано 43 нових максимуми і 101 новий мінімум.

На Нью-Йоркській фондовій біржі акції, що зростають, переважали акції, що падають, у співвідношенні 4,4 до 1. Було зафіксовано 45 нових максимумів та 65 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,2 млрд. акцій, порівняно з приблизно 18,7 млрд. в середньому за повну сесію за останні 20 торгових днів.