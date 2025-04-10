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АНАЛІТИКА

Акції в Азії зростають на тлі митної паузи Трампа. Китай зростає, незважаючи на підвищення мит

08:25 10.04.2025 |

Фінанси

 

Азіатські фондові індекси зросли в четвер, наслідуючи стрімке зростання на Волл-стріт після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу у введенні нових взаємних мит, за винятком Китаю.

Інвестори також зважили останні дані по інфляції в Китаї, оскільки торговельна напруженість між Пекіном і Вашингтоном продовжувала зростати.

Японія і Південна Корея очолили зростання в четвер, в той час як інші фондові ринки, включаючи Австралію, Гонконг і Сінгапур, також продемонстрували значний приріст.

Основні фондові індекси США різко зросли в середу, а ф'ючерси, прив'язані до цих базових індексів, зросли на азіатських торгах у четвер.

Президент Дональд Трамп у середу оголосив про 90-денну паузу у введенні високих взаємних митах на більшість торговельних партнерів незабаром після їх запровадження.

У заяві, розміщеній на сайті Truth Social, Трамп сказав, що ця пауза є відповіддю на прямі звернення численних урядів, які прагнуть до торговельних переговорів і більш зваженого підходу до застосування мит.

Адміністрація Трампа заявила, що пауза дасть країнам час на двосторонні торговельні переговори і дозволить уникнути довгострокових порушень у глобальних ланцюгах поставок.

Ці події спричинили зростання фінансових ринків по всьому світу, а індекс S&P 500 закрився на 10% вище, що стало найбільшим одноденним приростом з 2008 року.

«Однак не варто забувати, що ми вже проходили через це раніше, коли оголошували про введення мит, а потім робили паузи, лише для того, щоб знову запровадити спочатку оголошені мита», - попереджають аналітики ING у своїй мітці.

Трамп зайняв більш жорстку позицію щодо Китаю, підвищивши тарифи на китайський імпорт до 125%, порівняно з попередніми ставками в 104%.

Цей крок послідував за власною ескалацією Пекіна в середу, коли він підвищив відповідні мита на американські товари до 84%.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив більш ніж на 8% станом на 05:13 EET, а індекс TOPIX виріс на 7,5%.

Акції японського виробника мікросхем Renesas Electronics Corp злетіли на 14%.

Південнокорейський KOSPI підскочив на 6%, а акції технологічних гігантів Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc зросли на 5% та 10% відповідно.

На попередній сесії індекс KOSPI прямував на територію ведмежого ринку.

Австралійський S&P/ASX 200 підскочив на 4,7%, а сінгапурський Straits Times Index піднявся більш ніж на 5%.

Фондові ринки Індії були закриті на державне свято.

Незважаючи на падіння на 125% після нещодавньої заяви Трампа, китайські акції підскочили разом з іншими ринками.

Зростанню також сприяли державні компанії, які збільшили інвестиції в акції, щоб допомогти стабілізувати ринки. Центральний банк Китаю заявив цього тижня, що підтримав державну компанію Central Huijin Investment у збільшенні її вкладень в індексні фонди і запропонує підтримку у вигляді перекредитування, якщо це буде необхідно.

Шанхайський фондовий індекс Shenzhen CSI 300 виріс на 1,2%, а Shanghai Composite додав 1,%.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив майже на 3%.

Протягом дня основна увага була прикута до даних по індексу споживчих цін (ІСЦ), які показали, що споживча інфляція в Китаї в березні знизилася більше, ніж очікувалося, сигналізуючи про тиск на внутрішні витрати на тлі поглиблення торгового конфлікту з США.

Як показали дані, ціни виробників також знизилися протягом місяця.
За матеріалами: investing.com
 

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