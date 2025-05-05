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АНАЛІТИКА

Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30

Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30

 

Керівництво Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та представники іспанської компанії Escribano Mechanical and Engineering (EM&M) обговорили питання локалізації виробництва техніки в Україні.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Мінстратегпрому, передає Укрінформ.

«Радий був почути про зацікавленість представників EM&M вести бізнес в Україні та розуміння перспектив співпраці з українським оборонним підприємством. Така кооперація значно вдосконалить зразки української військової техніки, що стане значним підсиленням для наших бойових підрозділів. Дякую за предметну роботу й реальні кроки в напрямку кооперації», - зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30

 

У міністерстві нагадали, що дистанційно керовані баштові модулі (ДКБМ) Guardian 30 виробництва EM&M вже постачаються в Україну. Під час зустрічі сторони обговорили можливості та умови локалізації обслуговування й виробництва ДКБМ на українських підприємствах.
Ключові теги: Іспанія
 

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