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Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев
15:56 05.05.2025 |
Верховна Рада має ратифікувати Угоду між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, але урядовці повинні припинити приховувати всі її умови та оприлюднити їх.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") написав у Telegram.
"Не укладення угоди буде мати гірші наслідки для країни, ніж її укладення. Тому, попри все, я буду голосувати за її ратифікацію, хоча і розумію тих, хто її не підтримує", - заявив Гетманцев.
Він зауважив, що переговори щодо умов угоди були важкими і до її фінальної версії не увійшли всі ті позиції, на яких наполягав президента Володимир Зеленський.
"Перші проєкти Угоди, умови в них, з урахування переговорної стратегії партнера, дуже відрізнялись від нинішніх. З огляду на те, як йшли переговори ми розуміємо, що не вдалося відстояти повністю все те, на що ми розраховували, про що говорив Президент України", - зазначив Гетманцев.
Водночас він звинуватив урядовців у намаганні приховати деталі укладеної Угоди за "переможними дописами у соціальних мережах" і закликав оприлюднити всі пов'язані із нею документи.
"Єдине чого я не можу прийняти - це бажання приховати урядовцями правду від українського народу і парламентарів... Першоджерела включно із технічними умовами, деталями та іншими "тонкими моментами" мають бути опубліковані. Українці вміють читати і аналізувати текст. Нам не треба переказувати зміст документів у FB, одночасно його викривлюючи", - наголосив Гетманцев.
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