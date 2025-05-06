Урядовці намагаються приховати умови угоди про копалини із США, всі документи мають бути опубліковані, – Гетманцев

Верховна Рада має ратифікувати Угоду між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, але урядовці повинні припинити приховувати всі її умови та оприлюднити їх.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") написав у Telegram.

"Не укладення угоди буде мати гірші наслідки для країни, ніж її укладення. Тому, попри все, я буду голосувати за її ратифікацію, хоча і розумію тих, хто її не підтримує", - заявив Гетманцев.

Він зауважив, що переговори щодо умов угоди були важкими і до її фінальної версії не увійшли всі ті позиції, на яких наполягав президента Володимир Зеленський.

"Перші проєкти Угоди, умови в них, з урахування переговорної стратегії партнера, дуже відрізнялись від нинішніх. З огляду на те, як йшли переговори ми розуміємо, що не вдалося відстояти повністю все те, на що ми розраховували, про що говорив Президент України", - зазначив Гетманцев.

Водночас він звинуватив урядовців у намаганні приховати деталі укладеної Угоди за "переможними дописами у соціальних мережах" і закликав оприлюднити всі пов'язані із нею документи.

"Єдине чого я не можу прийняти - це бажання приховати урядовцями правду від українського народу і парламентарів... Першоджерела включно із технічними умовами, деталями та іншими "тонкими моментами" мають бути опубліковані. Українці вміють читати і аналізувати текст. Нам не треба переказувати зміст документів у FB, одночасно його викривлюючи", - наголосив Гетманцев.