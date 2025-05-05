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Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
13:12 05.05.2025 |
Український уряд та представники МВФ провели предметні консультації щодо можливостей збільшення внутрішніх надходжень до державного бюджету на 2026 рік. Як повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на кількох співрозмовників, серед ініціатив, що розглядалися, - потенційне підвищення ставки ПДВ, запровадження прогресивної шкали податку на доходи фізосіб (ПДФО) та боротьба з тіньовою економікою.
Про можливе підвищення ПДВ повідомив один зі співрозмовників видання, що брав участь у відповідних консультаціях. Цю інформацію підтвердили ще двоє посадовців долучених до дискусій.
Серед потенційних ініціатив для більшого наповнення бюджету наступного року у Вашингтоні обговорювався й перехід на прогресивну шкалу ПДФО, стверджують двоє співрозмовників. Цей підхід передбачає вищі ставки податку для осіб із високими доходами. Також побіжно згадувався "податок на розкіш", зазначили посадовці.
"Та набагато більше ми говорили про детінізацію економіки", - наголошує один з них. МВФ зокрема стурбований можливим ухиленням оподаткування через спрощену систему, повідомив один з учасників зустрічей.
Прогресивна шкала ПДФО та реформа спрощеної системи - позиції, які вказані у Національній стратегії доходів до 2030 року, яку уряд затвердив наприкінці 2023-го.
Проте конкретні строки або механізми впровадження нових фіскальних заходів під час переговорів не обговорювалися - йшлося лише про концептуальний рівень, наголошує видання.
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