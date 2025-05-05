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АНАЛІТИКА

Надходження від реструктуризованих кредитів зросли у 2,5 раза з 2022 року - Фонд гарантування

 

Сума погашень за програмами реструктуризації кредитів у неплатоспроможних банках, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за підсумками 2024 року зросла у 2,5 раза порівняно з 2022 роком.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО, передає Укрінформ.

Зазначається, що загальний обсяг надходжень від погашення реструктуризованих кредитів з січня 2022 року по квітень 2025 року перевищив 1,15 млрд грн.

За цей період 214,3 млн грн із загальної суми надходжень надійшло від погашення іпотечних кредитів фізичних осіб, 204,8 млн грн - від погашення інших кредитів фізичних осіб під час дії воєнного стану, а 731,2 млн грн - від погашення кредитів суб'єктів господарювання.

Понад 98% суб'єктів господарювання, які звернулись щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення, і більш як 93% з них виконують умови погашення.

"Якщо у 2022 році надходження за реструктуризацією кредитів становили близько 176 млн грн, то в 2024 році ця цифра збільшилась у 2,5 раза. Юрособи все частіше обирають погашення боргів на досить комфортних умовах з трьох ключових причин: це і можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості, і мінімізація ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу, і прогнозованість фінансового навантаження», - коментує директор департаменту правового забезпечення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Владислав Кадиров.

Він наголошує, що в будь-якому випадку поетапне добровільне погашення боргу обійдеться дешевше, ніж спроби уникнути виплат.

Наразі неплатоспроможні банки в управлінні Фонду ведуть близько 30 тис. судових справ щодо стягнення заборгованості на загальну суму понад 280 млрд грн.

Як повідомлялося, для фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів - з відсотковою ставкою 0,001% річних. Для юридичних осіб та ФОП ставки становлять від 0,1% до 5% залежно від строку реструктуризації.
 

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