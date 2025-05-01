Фінансові новини
- |
- 01.05.25
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Gemini отримав вбудований редактор зображень
12:19 01.05.2025 |
Google додає підтримку редагування зображень у чат-боті Gemini. Це дозволить редагувати як створені штучним інтелектом зображення, так і завантажені користувачем фото.
Оновлення надає Gemini редактор, який підтримує зміну фону, додавання або заміну об'єктів, а також генерування нових елементів за запитом. Наприклад, можна завантажити власне фото і попросити Gemini змінити колір волосся.
Google стверджує, що це "інтуїтивний багатокроковий процес", який базується на позитивних відгуках про функцію редагування в AI Studio. Нагадаємо, під час тестування ця функція стала вірусною серед користувачів завдяки здатності видаляти водяні знаки з зображень.
Тепер Google обіцяє, що всі зображення, створені або відредаговані в Gemini, матимуть невидимий водяний знак SynthID, а також тестуються варіанти з видимим маркуванням.
Традиційно для Google, нова функція розгортається поступово та стане доступна усім користувача 45 мовами протягом найближчих тижнів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
|Kyiv Post: Трамп готує перший продаж зброї Україні на $50 млн
|Україна і США підписали угоду про надра
|Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|OpenAI оновила ChatGPT — тепер чат-бот підкаже, що купити онлайн
|Gemini отримав вбудований редактор зображень
|Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки
|Індійські заводи Tata та Foxconn розпочинають випуск iPhone моделей 16 і 16e
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
Бізнес
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Китайська Chery хоче збирати автомобілі на заводі Volkswagen у Німеччині, - ЗМІ
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії