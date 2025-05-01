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Gemini отримав вбудований редактор зображень

12:19 01.05.2025 |

Новини IT

Gemini отримав вбудований редактор зображень

 

Google додає підтримку редагування зображень у чат-боті Gemini. Це дозволить редагувати як створені штучним інтелектом зображення, так і завантажені користувачем фото.

Оновлення надає Gemini редактор, який підтримує зміну фону, додавання або заміну об'єктів, а також генерування нових елементів за запитом. Наприклад, можна завантажити власне фото і попросити Gemini змінити колір волосся.

Google стверджує, що це "інтуїтивний багатокроковий процес", який базується на позитивних відгуках про функцію редагування в AI Studio. Нагадаємо, під час тестування ця функція стала вірусною серед користувачів завдяки здатності видаляти водяні знаки з зображень.

Тепер Google обіцяє, що всі зображення, створені або відредаговані в Gemini, матимуть невидимий водяний знак SynthID, а також тестуються варіанти з видимим маркуванням.

Традиційно для Google, нова функція розгортається поступово та стане доступна усім користувача 45 мовами протягом найближчих тижнів.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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