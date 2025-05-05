Європейські фондові індекси рухаються різноспрямовано

Європейські ринки акцій не показують єдиної динаміки на торгах у понеділок, Лондонська фондова біржа не працює у зв'язку з першим травневим банківським вихідним у Великій Британії.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:20 EET знизився на 0,01% - до 536,36 пункту.

Німецький DAX додає 0,35%, іспанський IBEX 35 - 0,31%. Французький CAC 40 втрачає 0,56%, італійський FTSE MIB - 0,04%.

Інвестори оцінюють розвиток ситуації у світовій торгівлі та очікують підсумків засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США в середу.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не планує цього тижня проводити переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але відзначив готовність знизити мита на імпорт з КНР для пожвавлення торгівлі.

Трамп після публікації сильних даних з ринку праці США в п'ятницю також вкотре закликав Федрезерв знизити процентну ставку.

Проте ринок майже впевнений, що ФРС не знижуватиме ставку на травневому засіданні. Трейдери на ринку деривативів оцінюють ймовірність її збереження в 98,2%, за даними CME FedWatch.

Акції іспанського Banco Santander дорожчають на 0,3% після новин про продаж 49% його польського банківського підрозділу за 6,8 млрд євро австрійському Erste Group Bank - найбільшому банку Центральної та Східної Європи.

Папери Erste, що також купує сегмент управління активами Santander у Польщі за 200 млн євро, зростають у ціні на 7%.

Ринкова вартість іспанських Unicaja Banco і Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) збільшується на 1,8% і 0,9% відповідно.

Французький оператор супутникового зв'язку Eutelsat нарощує капіталізацію на 3,4%. Компанія оголосила про призначення з 1 червня головним виконавчим директором колишнього керівника бізнесу Orange у Франції Жана-Франсуа Фаллаше замість Еви Бернеке.

Папери Volvo Car дешевшають на 2,6%. Шведський виробник легкових автомобілів у квітні скоротив глобальні продажі на 11% у річному вираженні, до 58,881 тис. машин.

На торгах у Франкфурті серед лідерів падіння також перебувають автовиробники. Котирування акцій Volkswagen знижуються на 0,9%, Daimler Truck - на 0,8%, Porsche Automobil Holding SE - на 0,7%, Porsche AG - на 0,3%.