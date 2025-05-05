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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6300 грн/$1
12:34 05.05.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 5 травня 2025 року.
|Показник
|02.05.2025
|05.05.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7038
|41.6300
|-0.18
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 5 травня- 41,7091 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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