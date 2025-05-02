Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії

Google розширила доступ до режиму AI Mode у Пошуку, тепер його можуть використовувати всі учасники програми Labs в Сполучених Штатах без списку очікування. Окремі користувачі незабаром також побачать вкладку AI Mode навіть без участі в Labs.

AI Mode - це експериментальний чатбот, інтегрований безпосередньо в Google Search. Він дозволяє ставити довгі, деталізовані запити й отримувати відповіді у вигляді тексту, зображень, рейтингу закладів, цін на товари, їх наявності в магазинах та варіанти доставки.

У десктопної версії AI Mode також з'явилась історія пошуків із можливістю повернутись до попередніх діалогів.