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АНАЛІТИКА

Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії

12:30 02.05.2025 |

Новини IT

Google розширює тестування AI Mode у Пошуку та готується до запуску публічної версії

 

Google розширила доступ до режиму AI Mode у Пошуку, тепер його можуть використовувати всі учасники програми Labs в Сполучених Штатах без списку очікування. Окремі користувачі незабаром також побачать вкладку AI Mode навіть без участі в Labs.

AI Mode - це експериментальний чатбот, інтегрований безпосередньо в Google Search. Він дозволяє ставити довгі, деталізовані запити й отримувати відповіді у вигляді тексту, зображень, рейтингу закладів, цін на товари, їх наявності в магазинах та варіанти доставки.

У десктопної версії AI Mode також з'явилась історія пошуків із можливістю повернутись до попередніх діалогів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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