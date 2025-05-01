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OpenAI оновила ChatGPT — тепер чат-бот підкаже, що купити онлайн
14:14 01.05.2025 |
OpenAI розширила можливості пошуку в ChatGPT, щоб зробити онлайн-шопінг простішим. Завдяки новому оновленню, ChatGPT тепер може пропонувати кілька товарів за запитом користувача, показувати ціни, відгуки покупців, зображення та посилання для покупки.
Наприклад, якщо шукаєте «еспресо-машину до $200», ChatGPT не просто запропонує кілька моделей, а й покаже, скільки вони коштують, як їх оцінюють інші користувачі, та де їх можна купити. Це оновлення працює на базі моделі GPT-4o й доступне всім користувачам - як безкоштовної версії, так і передплатникам Plus і Pro. Користувачі можуть використовувати її навіть без входу в систему.
Функція орієнтована на популярні категорії, як-от мода, краса, побутова техніка та електроніка. Ймовірно, в майбутньому буде додано більше категорій. Пошук можна здійснювати у звичайній формі - достатньо поставити запитання природною мовою.
Компанія наголошує, що не показує рекламу, не впливає на результати пошуку і не отримує комісію з покупок. Інформація про товари надходить із відкритих структурованих джерел.
OpenAI також повідомила, що за тиждень ChatGPT Search використали понад мільярд разів. Найближчим часом OpenAI планує зробити відповіді ChatGPT менш надмірно ввічливими.
Нагадаємо, що OpenAI працює над власною соціальною мережею, схожою на X. Також OpenAI оголосила про запуск трьох нових моделей GPT-4.1 через API OpenAI. Моделі GPT-4.1, GPT-4.1 mini та GPT-4.1 nano наразі недоступні для ChatGPT.
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