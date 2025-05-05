Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна





Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз може посилити військову допомогу Україні, якщо президент США Дональд Трамп не зможе переконати очільника Кремля Владіміра Путіна укласти мир.

Про це він написав у Х, передає "Європейська правда".

Кубілюс заявив, що якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир - ЄС зможе "швидко навести інші, більш переконливі аргументи - значно збільшивши нашу військову підтримку Україні".

Він зазначив, що до цього часу ЄС і США надавали Україні близько 40 млрд євро на рік військової допомоги.

Але, за його словами, ЄС може витрачати ту ж саму суму на закупівлю сучасної зброї безпосередньо в Україні - "яка коштує приблизно вдвічі дешевше, ніж вироблена в ЄС чи США".

"Це фактично подвоїть обсяг зброї, який отримує Україна, при тій самій сумі у 40 млрд євро", - сказав він.

За його словами, "реальна вартість" підтримки Євросоюзом України "зросте до 80 млрд євро".

Окрему увагу Кубілюс приділив новому інструменту - безпековим кредитам ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. На його думку, це відкриває шлях до реалізації стратегії "миру завдяки силі".

Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відмовиться від "ролі посередника" між Росією та Україною у разі відсутності прогресу в досягненні миру між ними.

А 4 квітня Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитись неможливим через велику ненависть між сторонами.