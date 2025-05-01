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Тепер можна редагувати спільні знімки в Google Photos
17:07 01.05.2025 |
Google Photos тепер дозволяє користувачам редагувати фото та відео в спільних альбомах.
Раніше, після того, як фото потрапляло до спільного альбому, його вже не можна було редагувати. Це обмеження часто ставало проблемою для тих, хто після публікації фото хотів змінити його, наприклад, покращити обличчя у портреті або застосувати функцію Magic Eraser, щоб видалити небажаний елемент.
Тепер, завдяки оновленню, користувачі можуть вносити зміни в фото після його додавання до альбому. Однак це стосується лише тих зображень, які належать самому користувачеві. Тобто, редагувати чужі фото в спільному альбомі не можна. Щоб зміни відобразилися, їх потрібно зберегти у тому ж оригінальному файлі, а не як копію. В іншому разі, зміни не з'являться в спільному альбомі.
Ця функція вже доступна для користувачів через вебверсію Google Photos, а також на пристроях iPhone та iPad. Однак поки що вона не з'явилася на Android-пристроях.
Google зазначила, що зміни вже працюють, і тепер редагувати спільні знімки стало набагато простіше.
Нагадаємо, що Google Photos дозволяє виправляти дзеркальні селфі на Android. Ця опція була анонсована ще в вересні минулого року, але тепер стала доступною для більшості користувачів Android. З новою функцією в Google Photos, тепер можна перевертати зображення безпосередньо в додатку.
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