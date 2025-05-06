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В банках України продовжує скорочуватись частка непрацюючих кредитів
18:11 05.05.2025 |
Станом на 1 квітня частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.
Про це повідомляє Нацбанк.
За даними регулятора, обсяг NPL за перший квартал скоротився на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, або на 2,7%. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.
Ключові чинники скорочення частки NPL:
- списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Частка NPL фізичних осіб за січень-березень знизилася на 1,2 в. п. до рівня 14,3%, бізнесу - на 1,9 в. п. до 37%;
- подальше нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках за перший квартал зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.
За даними НБУ, Скорочення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків: у приватних українських банках - до 10%; у банках з іноземним капіталом - до 10,2%; у державних банках - до 41,1%.
В Нацбанку зазначили, що без урахування боргів колишніх власників ПриватБанку та старих боргів до оздоровлення банківської системи під час кризи 2015-2017 років частка NPL станом на 01 квітня 2025 року становить 23,2% у державних банках та 17,1% - загалом у банківській системі.
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