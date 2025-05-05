Бізнес від початку року отримав доступних кредитів на понад ₴30 мільярдів

Від початку 2025 року українські підприємці залучили 9367 кредитів на загальну суму 30,1 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

Зазначається, що за січень - квітень у межах програми підприємці отримали: 7,3 млрд грн на інвестиційні проєкти, 6,8 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику, 5,5 млрд грн на розвиток переробки, 4,9 млрд грн на підтримку посівної та 4,6 млрд грн на поповнення обігових коштів.

Найактивніше кредитуються підприємства переробної промисловості, сільського господарства, а також гуртової та роздрібної торгівлі.

Регіонами-лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

На сьогодні в програмі беруть участь 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (52,6 тис.), Ощадбанк (17,5 тис.) та Укргазбанк (6,2 тис.).

"Програма "Доступні кредити 5-7-9%" підтримує пільговими коштами підприємців, які працюють в реальному секторі економіки. Минулого тижня вони отримали 786 пільгових кредитів на 2,4 млрд грн. Переважна більшість цих коштів була спрямована на інвестиційні цілі, розвиток переробки, підтримку посівної та кредитування підприємств в регіонах із високим воєнним ризиком", - прокоментував заступник міністра економіки Андрій Телюпа.