Чехія навчатиме українських пілотів на F-16 та L-39 в рамках «коаліції рішучих», - Фіала

Чехія разом з партнерами з "коаліції рішучих" проводитиме навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та L-39.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Празі.

За його словами, Чехія готова поглибити свій вклад у навчання українських військових.

"Ми домовилися, що разом з партнерами з ("коаліції рішучих" - ред.) будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 і L-39. Навчання буде проходити тут на базах в Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну", - сказав Фіала.

Чехія навчатиме українських пілотів

Нагадаємо, вчора, 4 травня, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським президентом Петром Павелом розповів, що Україна та Чехія домовилися про створення спільної школи для навчання пілотів винищувачів F-16. За його словами, партнери вже працюють над реалізацією проєкту.

F-16 для України

Нагадаємо, у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні бойових літаків F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 винищувачів F-16.

У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Водночас наразі невідомо, скільки саме літаків отримала Україна. Перші F-16 Україні передали Нідерланди та Данія.

У березні цього року Зеленський повідомив, що в Україну прибула нова партія винищувачів F-16.

Також відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.

А на початку квітня головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі розповів, що до передачі Україні готують додаткові F-16. При цьому яка саме країна планує постачання - він не уточнював.

Окрім того, нещодавно видання TWZ повідомляло, що США відправили в Україну списані літаки F-16. Такі винищувачі використовуватимуть для запчастин.

Додамо, що перші українські пілоти вже закінчили навчання на винищувачах, і нещодавно Повітряні сили опублікували інтерв'ю українського льотчика, який опанував F-16.