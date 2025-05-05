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АНАЛІТИКА

Баффет залишає посаду керівника Berkshire Hathaway – акції падають

 

Акції Berkshire Hathaway втратили 2% на попередніх торгах у понеділок після того, як Уоррен Баффет оголосив, що наприкінці року залишить посаду генерального директора.

Про це пише Reuters.

Під час щорічних зборів у місті Омаха Баффет повідомив, що передасть керівництво віце-голові Грегу Абелю. Це стало несподіванкою, адже раніше він не називав чітких термінів своєї відставки. Зазначається, що компанію він очолював з 1965 року.

Berkshire володіє залізницями, страховими компаніями, виробниками товарів і навіть морозива. Проте інвестори непокояться, як компанія керуватиме своїми 189 бізнесами, 264 млрд дол акцій і 348 млрд дол готівки без Баффета.

Експерти зазначають , що вихід Баффета "ймовірно, вплине на думку інвесторів про Berkshire більше, ніж на фактичні операції".

Абель, який із 2018 року курує більшість дочірніх компаній, пообіцяв бути "більш активним, але, сподіваємося, в дуже позитивному сенсі", при цьому вони працюватимуть "дуже автономно".

За матеріалами: Економічна правда
 

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