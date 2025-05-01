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На Android з'явився новий віджет Gemini із швидким доступом до функцій
15:56 01.05.2025 |
Google почала поступово впроваджувати новий віджет Gemini для головного екрана Android. Він оформлений у стилі Material You (Material 3) і підтримує динамічне забарвлення відповідно до теми системи.
Віджет зʼявляється у застосунку Gemini версії 1.0.751104895 і вже доступний у Play Store, або його можна встановити вручну.
Віджет має гнучкий розмір - від компактного 1×1 до великого 5×3, що займає значну частину екрана. У горизонтальному форматі користувач отримує швидкий доступ до кількох функцій: іконка зі "спалахом" відкриває додаток з активною клавіатурою, мікрофон - для голосового введення запиту, а камера - для додавання зображень.
Також у віджеті передбачені ярлики для завантаження файлів і вибору зображень із галереї, а ще - швидкий перехід до Gemini Live у повноекранному режимі. У квадратному форматі елементи організовано у сітці 2×2 із панеллю пошуку «Ask Gemini» нагорі.
Віджет сумісний із пристроями на Android 10 і новіше. Google повідомляє, що повне впровадження очікується вже протягом найближчого тижня.
Представники Google розкрили, що щомісяця чат-бот Gemini використовує 350 млн осіб. І якщо в жовтні 2024 року до Gemini зверталося 9 млн користувачів щодня, то в березні їхня кількість становила 35 млн. Так, за оцінками Google ChatGPT щомісяця використовує близько 600 млн, а Meta AI - 500 млн.
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