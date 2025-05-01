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АНАЛІТИКА

На Android з'явився новий віджет Gemini із швидким доступом до функцій

15:56 01.05.2025 |

Новини IT

 

Google почала поступово впроваджувати новий віджет Gemini для головного екрана Android. Він оформлений у стилі Material You (Material 3) і підтримує динамічне забарвлення відповідно до теми системи.

Віджет зʼявляється у застосунку Gemini версії 1.0.751104895 і вже доступний у Play Store, або його можна встановити вручну.

Віджет має гнучкий розмір - від компактного 1×1 до великого 5×3, що займає значну частину екрана. У горизонтальному форматі користувач отримує швидкий доступ до кількох функцій: іконка зі "спалахом" відкриває додаток з активною клавіатурою, мікрофон - для голосового введення запиту, а камера - для додавання зображень.

Також у віджеті передбачені ярлики для завантаження файлів і вибору зображень із галереї, а ще - швидкий перехід до Gemini Live у повноекранному режимі. У квадратному форматі елементи організовано у сітці 2×2 із панеллю пошуку «Ask Gemini» нагорі.

Віджет сумісний із пристроями на Android 10 і новіше. Google повідомляє, що повне впровадження очікується вже протягом найближчого тижня.

Представники Google розкрили, що щомісяця чат-бот Gemini використовує 350 млн осіб. І якщо в жовтні 2024 року до Gemini зверталося 9 млн користувачів щодня, то в березні їхня кількість становила 35 млн. Так, за оцінками Google ChatGPT щомісяця використовує близько 600 млн, а Meta AI - 500 млн.

На Android з'явився новий віджет Gemini із швидким доступом до функцій

 

На Android з'явився новий віджет Gemini із швидким доступом до функцій

 

На Android з'явився новий віджет Gemini із швидким доступом до функцій
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Google
 

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