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АНАЛІТИКА

Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки

 

Microsoft Corp. планує розширювати хмарну та ШІ-інфраструктуру в Євросоюзі, щоб забезпечити "цифрову стабільність в умовах геополітичної волатильності".

Компанія має намір розширити потужності центрів обробки даних (ЦОД) в ЄС на 40% протягом наступних двох років, йдеться в її блозі. Microsoft розширює дата-центри в 16 європейських країнах.

"Ці плани разом із нещодавно оголошеними кроками дадуть змогу збільшити більш ніж удвічі потужності наших європейських ЦОД до 2027 року порівняно з рівнем 2023 року", - зазначають у компанії. Загальна кількість дата-центрів Microsoft у регіоні становитиме понад 200.

Компанія вже співпрацює з невеликими європейськими постачальниками хмарних послуг і розробляє нові технологічні та ліцензійні рішення, адаптовані для них і ринків, які вони обслуговують, йдеться в блозі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Microsoft, ЄС
 

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