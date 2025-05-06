Долар США продовжує дешевшати до основних валют, ринок очікує засідання ФРС

Долар США продовжує дешевшати до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок.

Ослабленню американської валюти сприяють очікування спаду економічної активності в США у зв'язку з торговельною війною Вашингтона і Пекіна. У неділю президент США Дональд Трамп знову висловив упевненість у тому, що Китай зацікавлений в укладенні торговельної угоди, проте не повідомив жодних подробиць на цю тему.

Статдані, оприлюднені минулого тижня, показали перше за три роки скорочення ВВП США. Американська економіка в першому кварталі 2025 року знизилася на 0,3% у перерахунку на річні темпи, повідомив Мінторг США.

Увагу ринку цього тижня спрямовано на чергове засідання ФРС, за підсумками якого американський ЦБ, як очікується, залишить незмінною базову процентну ставку (на рівні 4,25-4,5%).

Очікування зниження ставки Федрезерву в червні ослабли після публікації в п'ятницю даних з ринку праці США, зазначає Trading Economics, Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення в червні оцінюється ринком у 31%.

Квітневий звіт із безробіття показав, що ринок праці США залишається сильним, незважаючи на деяке ослаблення в першому кварталі. Це дає ФРС можливість не поспішати з пом'якшенням політики, а дочекатися реакції економіки на імпортні мита, введені адміністрацією Трампа, зазначає Market Watch.

"У звіті з ринку праці не було нічого, що могло б змусити Федрезерв відмовитися від вичікувальної позиції цього тижня і почати знижувати ставки", - зазначає головний економіст по США BMO Capital Markets Скотт Андерсон.

Кількість робочих місць в економіці США у квітні збільшилася на 177 тис., тоді як експерти в середньому прогнозували зростання на 130 тис. Безробіття в країні минулого місяця залишилося на рівні 4,2%, що збіглося з прогнозом.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,45%, ширший WSJ Dollar Index - 0,47%.

Пара євро/долар за даними на 14:45 EET торгується на рівні $1,1343 порівняно з $1,1300 на закриття попередньої сесії. Вартість фунта до долара піднялася до $1,3314 з $1,3271 напередодні.

Банк Англії цього тижня також проводить чергове засідання. Британський ЦБ опустить базову ставку 8 травня на 25 базисних пунктів, до 4,25% річних, прогнозує економіст Barclays Джек Мінінг. Він також очікує, що Банк Англії знизить прогноз інфляції у зв'язку з погіршенням перспектив економічного зростання країни.

Курс долара в парі з єною опустився до 143,83 єни з 144,97 єни на закриття попередніх торгів. Вартість американської валюти в парі з офшорним юанем зменшилася до 7,1958 юаня з 7,2112 юаня напередодні.