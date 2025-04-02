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Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних

22:45 01.04.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів у вівторок запропонувало новий випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 25 жовтня 2028 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов'язкових резервів, та завдяки високому попиту з боку банків змогло встановити ставку відсікання на рівні 15,5% річних, а середньозважена склала 15,01% річних.

Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 36,66 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 14,9% до 16,2% річних, було задоволено 13 заявок із 43.

Останній аукціон із розміщення бенчмарк-ОВДП відбувся 11 березня, і тоді ненабагато "коротші" папери із погашенням 9 серпня 2028 року були розміщені із середньозваженою ставкою 15,61%, а ставка відсікання склала 15,89% річних.

На іншому аукціоні 15-міс. облігації були продані за тією ж дохідністю, що й тиждень тому - 16,35% річних, в тому числі й тому, що попит на них впав в 5,5 разів - до 0,85 млрд грн при збереженні пропозиції 5 млрд грн.

Нарешті, на третьому аукціоні Мінфін запропонував 22-міс. ОВДП, який останній раз він продавав ще 11 лютого. Тоді їх ставка відсікання склала 16,65%, а середньозважена - 16,61%, тоді як у цей вівторок ставка відсікання й середньозважена склали 17,1% річних.

На аукціон з пропозицією 5 млрд грн були подані 24 заявки на 2,01 млрд грн, з яких Мінфін задовільнив 14 на 1,15 млрд грн.

Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 7,37 млрд грн порівняно із 6,66 млрд грн у минулий вівторок.

В оновленій програмі з МВФ зазначалося, що в цьому році завдяки великим обсягам зовнішньому фінансуванню у Мінфіна відсутня потреба значного фінансування дефіциту держбюджету за рахунок ОВДП. На думку експертів Фонду, монетарна трансмісія поступово покращується завдяки нещодавнім коригуванням операційного дизайну: збільшенню НБУ з квітня спреду між 3-міс. депозитами та депозитами овернайт і коригування формули, яка визначає ліміти банків на 3-міс. депозити, щоб стимулювати вищі ставки за строковими вкладами в національній валюті.

"Потенційні вдосконалення можуть включати подальше коригування лімітів на 3-місячні депозити та перегляд структури резервних вимог (в тому числі з огляду на зменшення обсягів фінансування на внутрішньому ринку облігацій, необхідного цього року)", - вважають у МВФ.

У опублікованій 28 березня оновленій програмі зазначається, що банки сформували за рахунок бенчмарк-ОВДП обов'язкові резерви на суму 290 млрд грн, що нижче допустимого максимального ліміту в 326 млрд грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону37*3839
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215Дорозміщення UA4000234413Первинне розміщення
UA4000234934
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 01.04.2025 01.04.2025 01.04.2025
Дата оплати за придбані облігації 02.04.2025 02.04.2025 02.04.2025
Дата оплати відсотків 25.06.2025 16.07.2025 30.04.2025
Дата оплати відсотків 24.12.2025 14.01.2026 29.10.2025
Дата оплати відсотків 24.06.2026 15.07.2026 29.04.2026
Дата оплати відсотків  13.01.2027 28.10.2026
Дата оплати відсотків   28.04.2027
Дата оплати відсотків   27.10.2027
Дата оплати відсотків   26.04.2028
Дата оплати відсотків   25.10.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 83.05 75.05
Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.61 15.01
Термін обігу (днів) 448 651 1 302
Дата погашення 24.06.2026 13.01.2027 25.10.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 845 319 000 2 013 946 000 36 658 845 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 845 319 000 1 153 459 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 726 713 000 1 923 959 000 5 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 20 24 43
Кількість задоволених заявок, шт. 20 14 13
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.35 17.75 16.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.30 16.90 14.90
Встановлена дохідність, % 16.35 17.10 15.50
Середньозважена дохідність, % 16.35 17.10 15.01
Надходження до бюджету 867 731 657.71 1 184 642 180.95 5 315 428 000.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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