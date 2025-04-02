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Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних
Міністерство фінансів у вівторок запропонувало новий випуск облігацій державної внутрішньої позики (ОВДП) із погашенням 25 жовтня 2028 року, які можуть отримати статус бенчмарк-ОВДП та використовуватися банками для формування 50% обов'язкових резервів, та завдяки високому попиту з боку банків змогло встановити ставку відсікання на рівні 15,5% річних, а середньозважена склала 15,01% річних.
Згідно із інформацією на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут надалі за номіналом) попит склав 36,66 млрд грн, доходність в конкурентних заявках коливалась в межах від 14,9% до 16,2% річних, було задоволено 13 заявок із 43.
Останній аукціон із розміщення бенчмарк-ОВДП відбувся 11 березня, і тоді ненабагато "коротші" папери із погашенням 9 серпня 2028 року були розміщені із середньозваженою ставкою 15,61%, а ставка відсікання склала 15,89% річних.
На іншому аукціоні 15-міс. облігації були продані за тією ж дохідністю, що й тиждень тому - 16,35% річних, в тому числі й тому, що попит на них впав в 5,5 разів - до 0,85 млрд грн при збереженні пропозиції 5 млрд грн.
Нарешті, на третьому аукціоні Мінфін запропонував 22-міс. ОВДП, який останній раз він продавав ще 11 лютого. Тоді їх ставка відсікання склала 16,65%, а середньозважена - 16,61%, тоді як у цей вівторок ставка відсікання й середньозважена склали 17,1% річних.
На аукціон з пропозицією 5 млрд грн були подані 24 заявки на 2,01 млрд грн, з яких Мінфін задовільнив 14 на 1,15 млрд грн.
Загалом на трьох гривневих аукціонах у цей вівторок Мінфін залучив 7,37 млрд грн порівняно із 6,66 млрд грн у минулий вівторок.
В оновленій програмі з МВФ зазначалося, що в цьому році завдяки великим обсягам зовнішньому фінансуванню у Мінфіна відсутня потреба значного фінансування дефіциту держбюджету за рахунок ОВДП. На думку експертів Фонду, монетарна трансмісія поступово покращується завдяки нещодавнім коригуванням операційного дизайну: збільшенню НБУ з квітня спреду між 3-міс. депозитами та депозитами овернайт і коригування формули, яка визначає ліміти банків на 3-міс. депозити, щоб стимулювати вищі ставки за строковими вкладами в національній валюті.
"Потенційні вдосконалення можуть включати подальше коригування лімітів на 3-місячні депозити та перегляд структури резервних вимог (в тому числі з огляду на зменшення обсягів фінансування на внутрішньому ринку облігацій, необхідного цього року)", - вважають у МВФ.
У опублікованій 28 березня оновленій програмі зазначається, що банки сформували за рахунок бенчмарк-ОВДП обов'язкові резерви на суму 290 млрд грн, що нижче допустимого максимального ліміту в 326 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|37*
|38
|39
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234413
|Первинне розміщення
UA4000234934
|Номінальна вартість
|1 000
|1 000
|1 000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|01.04.2025
|01.04.2025
|01.04.2025
|Дата оплати за придбані облігації
|02.04.2025
|02.04.2025
|02.04.2025
|Дата оплати відсотків
|25.06.2025
|16.07.2025
|30.04.2025
|Дата оплати відсотків
|24.12.2025
|14.01.2026
|29.10.2025
|Дата оплати відсотків
|24.06.2026
|15.07.2026
|29.04.2026
|Дата оплати відсотків
|13.01.2027
|28.10.2026
|Дата оплати відсотків
|28.04.2027
|Дата оплати відсотків
|27.10.2027
|Дата оплати відсотків
|26.04.2028
|Дата оплати відсотків
|25.10.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|75.50
|83.05
|75.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.10
|16.61
|15.01
|Термін обігу (днів)
|448
|651
|1 302
|Дата погашення
|24.06.2026
|13.01.2027
|25.10.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|845 319 000
|2 013 946 000
|36 658 845 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|845 319 000
|1 153 459 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15 726 713 000
|1 923 959 000
|5 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|20
|24
|43
|Кількість задоволених заявок, шт.
|20
|14
|13
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.35
|17.75
|16.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.30
|16.90
|14.90
|Встановлена дохідність, %
|16.35
|17.10
|15.50
|Середньозважена дохідність, %
|16.35
|17.10
|15.01
|Надходження до бюджету
|867 731 657.71
|1 184 642 180.95
|5 315 428 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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