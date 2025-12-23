Фінансові новини
- |
- 23.12.25
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сума вкладів фізосіб сягає понад 1,5 мільярда гривень – ФГВФО
Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, у тому числі й фізичних осіб-підприємців, у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.
Про це повідомляє Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року вклади у національній валюті склали 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року).
Вклади в іноземній валюті склали 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).
"Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн", - зазначено у повідомленні.
"Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - повідомляє Фонду гарантування вкладів.
Більшість вкладників мають на рахунках менше 200 000 грн, зазначено у повідомленні.
На 1 грудня 2025 року відсоток вкладників, які мають на рахунках до 200 000 грн складає 57,77%, від 200 000 до 400 000 грн. - 0,98%, від 400 000 до 600 000 грн - 0,38%, понад 600 000 грн - 0,61%.
На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії, нагадує ФГВФО.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна виходить із зони «обмеженого дефолту»: Fitch підвищило рейтинг
ТОП-НОВИНИ
|Ukraine Facility: Україна отримала від ЄС 2,3 млрд євро
|В Раді формується робоча група з питання можливих виборів президента під час воєнного стану - Арахамія
|У Мінфіні пояснили умови виділення Україні €90 мільярдів від ЄС
|ЄС ухвалив рішення про 90 млрд євро для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Сума вкладів фізосіб сягає понад 1,5 мільярда гривень – ФГВФО
|Негативна динаміка укладання договорів за 9 міс. спостерігалася майже в усіх класах страхування - експерт
|Обсяг іпотечного кредитування в Україні в жовтні-2025 зменшився на 3,2% порівняно з вереснем – НБУ
|У золота новий рекорд вартості
|Ціни на золото і срібло наблизились до рекордних максимумів
|Binance завершує рік з рекордними $7 трлн спотових і $25 трлн ф’ючерсних обсягів та платить $5 млн за розкриття шахраїв
Бізнес
|У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося більше 2 мле абонентів – CEO "Київстар"
|Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту
|Xiaomi піднімає ціну на свої планшети
|Samsung підняла контрактні ціни на пам'ять DDR5 більш ніж на 100%
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.