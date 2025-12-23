Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сума вкладів фізосіб сягає понад 1,5 мільярда гривень – ФГВФО

09:41 23.12.2025

Фінанси, Економіка

Станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, у тому числі й фізичних осіб-підприємців, у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Про це повідомляє Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року вклади у національній валюті склали 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року).

Вклади в іноземній валюті склали 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).

"Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 грудня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів - 11,7%. Сума їх вкладів склала 181,3 млрд грн", - зазначено у повідомленні.

"Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", - повідомляє Фонду гарантування вкладів.

Більшість вкладників мають на рахунках менше 200 000 грн, зазначено у повідомленні.

На 1 грудня 2025 року відсоток вкладників, які мають на рахунках до 200 000 грн складає 57,77%, від 200 000 до 400 000 грн. - 0,98%, від 400 000 до 600 000 грн - 0,38%, понад 600 000 грн - 0,61%.

На час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії, нагадує ФГВФО.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 грудня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 60 банків.

За матеріалами: Економічна правда
 

